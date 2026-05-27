SRN अस्पताल मारपीट कांड: आरोपी डॉक्टरों के नाम छिपाने पर भड़के वकील, आमरण अनशन शुरू

SRN Hospital Prayagraj: 20 मई की सुबह में मोती लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज द्वारा संचालित एसआरएन हॉस्पिटल के ट्रामा सेंटर में घायल अधिवक्ता जागृति शुक्ला के इलाज के लिए महिला वकील पहुंची थीं. इसी दौरान इलाज को लेकर जूनियर डॉक्टरों से कहासुनी हुई और यह कहासुनी कुछ ही देर में जंग में तब्दील हो गई.
Trending Photos
मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: संगम नगरी प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में 20 मई को महिला वकीलों के साथ जूनियर डॉक्टरों द्वारा की गई मारपीट का मामला तूल पकड़ने लगा है. घटना के 7 दिन बीतने के बावजूद मारपीट के आरोपी जूनियर डॉक्टरों का नाम नहीं आने के चलते हाईकोर्ट के वकीलों में नाराजगी है. बुधवार से अधिवक्ता रितेश श्रीवास्तव की अगुवाई में वकीलों ने अंबेडकर प्रतिमा के पास आमरण अनशन शुरू कर दिया है.
आमरण अनशन पर बैठे वकील
आमरण अनशन पर बैठे वकीलों का कहना है कि मांगे पूरी नहीं होने तक अब आमरण अनशन जारी रहेगा. आमरण अनशन पर बैठे वकीलों का कहना है कि घटना के बाद 22 मई को मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने ड्यूटी पर तैनात जूनियर डॉक्टरों को निलंबित करने का आदेश जारी किया, लेकिन किन लोगों को निलंबित किया गया, यह आदेश में न तो स्पष्ट है और न ही घटना के सात दिनों बाद स्पष्ट हो पाया है. ऐसे में किन लोगों के खिलाफ और क्या कार्रवाई होगी यह भी अंधेरे में है.
7 दिन बाद भी जांच रिपोर्ट का कोई अता पता नहीं
आमरण अनशन पर बैठे अधिवक्ता रितेश श्रीवास्तव का कहना है कि घटना की जांच के लिए मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित की थी, जिसको तीन दिनों में जांच रिपोर्ट देना था, लेकिन सात दिनों के बाद भी जांच रिपोर्ट का कोई अता पता नहीं है. ऐसे अधिवक्ताओं के पास अनशन के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है. आमरण अनशन पर बैठे वकीलों का कहना है कि मारपीट की घटना में शामिल जूनियर डॉक्टरों के नाम का खुलासा होगा, तभी यह अनशन खत्म होगा. वरना आने वाले दिनों में यह आमरण अनशन एक बड़े आंदोलन का रुख ले लेगा.
20 मई को जूनियर डॉक्टर और वकील में हुई थी मारपीट
बता दें कि 20 मई की सुबह में मोती लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज द्वारा संचालित एसआरएन हॉस्पिटल के ट्रामा सेंटर में घायल अधिवक्ता जागृति शुक्ला के इलाज के लिए महिला वकील पहुंची थीं. इसी दौरान इलाज को लेकर जूनियर डॉक्टरों से कहासुनी हुई और यह कहासुनी कुछ ही देर में जंग में तब्दील हो गई. जूनियर डॉक्टरों पर महिला वकीलों ने मारपीट का आरोप लगाया, जिसका वीडियो सामने आने के बाद वकीलों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था, लेकिन वकीलों की तरफ से अज्ञात डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई.
जूनियर डॉक्टरों का नाम न सामने आने पर आमरण अनशन शुरू
उसके बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने घटना के समय ड्यूटी पर तैनात रहने वाले जूनियर डॉक्टरों को निलंबित करते हुए तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी. जांच कमेटी को तीन दिनों के अंदर रिपोर्ट देनी थी, लेकिन घटना के 7 दिन बीतने के बावजूद अभी तक मारपीट में शामिल जूनियर डॉक्टरों के न तो नाम सामने आया है और नहीं घटना की जांच रिपोर्ट आई है. इसको लेकर वकीलों में नाराजगी है, वकीलों ने डॉक्टरों का नाम सामने लाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट के सामने अंबेडकर प्रतिमा के पास आमरण अनशन शुरू कर दिया है.
यह भी पढ़ें : डॉक्टर्स और वकीलों के बीच लड़ाई आर पार, निजी अस्पताल के चिकित्सकों का बड़ा ऐलान
यह भी पढ़ें : प्रयागराज में वकीलों और डॉक्टरों के बीच विवाद गहराया, एसआरएन अस्पताल में फिर हड़ताल