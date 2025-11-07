Advertisement
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

कहां है बमबाज गुड्डू मुस्लिम? माफिया अतीक के बहनाई को तगड़ा झटका, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Umesh Pal Murder Case: 24 फरवरी 2023 को हुए उमेश पाल मर्डर में शामिल बमबाज गुड्डू मुस्लिम को अखलाक ने शरण दिया था. अतीक के ड्राइवर कैश और नौकर नियाज ने रेकी की थी. वकील विजय मिश्रा भी हत्या की साजिश में शामिल था. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 07, 2025, 04:57 PM IST
Mafia Atiq Ahmed
Mafia Atiq Ahmed

Umesh Pal Murder Case: प्रयागराज के बहुचर्चित उमेश पाल मर्डर हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद के बहनोई समेत चार आरोपियों को बड़ा झटका लगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अतीक अहाद के बहनोई अखलाख, वकील विजय मिश्रा, ड्राइवर कैश अहमद और नौकर नियाज की जमानत याचिका खारिज कर दी है. यूपी की अलग-अलग जेलों में बंद माफिया अतीक के रिश्तेदार और करीबियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत की गुहार लगाई थी. 

माफिया के रिश्तेदारों को झटका
माफिया अतीक के बहनोई अखलाख की तरफ से पेश वकील ने कहा कि उन्हें अतीक का रिश्तेदार होने के नाते फंसाया गया है. वकील विजय मिश्रा, नौकर नियाज और ड्राइवर कैश ने भी खुद निर्दोष बताया था. सरकारी वकील ने अभियुक्तों की जमानत याचिका का विरोध किया. इसमें सरकारी वकील ने बताया कि 24 फरवरी 2023 को हुए उमेश पाल मर्डर में शामिल बमबाज गुड्डू मुस्लिम को अखलाक ने शरण दिया था. अतीक के ड्राइवर कैश और नौकर नियाज ने रेकी की थी. वकील विजय मिश्रा भी हत्या की साजिश में शामिल था. हाईकोर्ट ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद याचियों को राहत देने से इनकार कर दिया. 

दो साल पहले हुई थी उमेश पाल की हत्या 
बता दें कि 24 फरवरी 2023 की शाम करीब 5 बजे उमेश पाल और उनके दो गनर की गोली और बम मारकर दिनदहाड़े हत्या की गई थी. हत्याकांड में पुलिस ने मेरठ निवासी माफिया अतीक के बहनोई अखलाख को बमबाज गुड्डू मुस्लिम को शरण देने के आरोप में जेल भेजा था. नौकर नियाज और ड्राइवर कैश के अलावा वकील विजय मिश्रा को भी हत्याकांड की साजिश में शामिल होने के आरोप में जेल भेजा था. 

28 अक्टूबर को मामले में सुनवाई पूरी हो गई थी पूरी 
इसके बाद चारों आरोपियों ने निचली अदालत से जमानत की मांग की थी. निचली अदालत ने पूर्व में ही चारों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. इसके बाद याचियों ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट में 28 अक्टूबर को मामले की सुनवाई पूरी हो गई थी. शुक्रवार को जस्टिस शेखर कुमार यादव की सिंगल बेंच ने अतीक के बहनोई अखलाख, वकील विजय मिश्रा, ड्राइवर कैश अहमद और नौकर नियाज की जमानत याचिका खारिज कर दिया.

