चाइनीज मांझे पर हाईकोर्ट का सख्त एक्शन: यूपी के DGP से मांगा निजी हलफनामा, पूछा- बैन के बावजूद कैसे जा रही लोगों की जान?

प्रयागराज न्यूज/मोहम्मद गुफरान: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में जानलेवा 'चाइनीज मांझे' की खुलेआम बिक्री और उससे हो रहे हादसों पर कड़ा रुख अपनाया है. एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने डीजीपी से पूछा है कि प्रतिबंधित होने के बावजूद राज्य में चाइनीज मांझा कैसे बिक रहा है और इसे रोकने के लिए प्रशासन ने अब तक क्या ठोस कदम उठाए हैं.

2015 में लगा था प्रतिबंध

जानकारी के अनुसार, अदालत में यह मामला देवरिया के प्रदीप पाण्डेय द्वारा दाखिल अवमानना याचिका के जरिए पहुँचा. याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने साल 2015 में ही चाइनीज मांझे के निर्माण, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था. इसके बाद, हाल ही में 14 जनवरी 2026 को भी अदालत ने पुराने आदेशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया था. याचिकाकर्ता का आरोप है कि प्रशासन की ढिलाई के कारण इन आदेशों का जमीनी स्तर पर कोई असर नहीं दिख रहा है और यह जानलेवा मांझा आज भी बाजारों में उपलब्ध है.

हादसों और मौतों का दिया हवाला

इस याचिका में हाल के महीनों में हुई दुखद घटनाओं का विस्तार से जिक्र किया गया है. 22 जनवरी 2026 को अधिवक्ता अनूप श्रीवास्तव इस मांझे की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए थे. इसके अलावा जौनपुर, उन्नाव, मेरठ और लखनऊ जैसे बड़े शहरों में भी इस मांझे के कारण कई लोगों की जान जाने की खबरें सामने आई हैं. याचिका में स्पष्ट किया गया है कि स्थानीय दुकानों के साथ-साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी यह मांझा धड़ल्ले से बिक रहा है, जो सीधे तौर पर कोर्ट के आदेशों की अवमानना है.

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ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी उठे सवाल

दरअसल, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस बात पर भी चिंता जताई कि डिजिटल युग में ई-कॉमर्स साइट्स के माध्यम से प्रतिबंधित वस्तुओं की पहुंच आम लोगों तक आसानी से हो रही है. गृह विभाग के सचिव और डीजीपी को पक्षकार बनाते हुए कहा कि जवाबदेह अधिकारियों की लापरवाही के कारण ही मासूम लोगों की जान जा रही है.

अगली सुनवाई एक महीने बाद

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब इस मामले में सरकार और पुलिस प्रशासन से जवाबदेही तय करने को कहा है. कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल कागजी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, बल्कि धरातल पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित करना होगा. मामले की अगली सुनवाई अब एक महीने बाद होगी, जिसमें डीजीपी को अपना पक्ष और अब तक की गई कार्रवाई का पूरा ब्योरा पेश करना होगा.

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