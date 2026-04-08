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यूपी पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई, आयोग ने समय पर चुनाव कराने का दिया भरोसा

UP Panchayat Election 2026: यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है. इस मामले में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कोर्ट में जवाब दाखिल किया जा चुका है.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 08, 2026, 10:16 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

प्रयागराज न्यूज/मोहम्मद गुफरान: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है. इस मामले में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कोर्ट में जवाब दाखिल किया जा चुका है, जिसमें आयोग ने स्पष्ट किया है कि वह पंचायत चुनाव समय पर कराने के पक्ष में है. 

जानिए क्या है पूरी बात ? 
दरअसल, अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर प्रदेश में समय से पंचायत चुनाव कराने की मांग की है. याचिका में कहा गया है कि ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही नई पंचायतों का गठन सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित न हो.

जानें कब तक करवाना था पंचायत चुनाव 
बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने हलफनामे में कोर्ट को बताया है कि प्रदेश की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो रहा है. नियमानुसार, इस अवधि के समाप्त होने से पहले ही चुनाव प्रक्रिया पूरी कर लेना आवश्यक है. आयोग ने यह भी संकेत दिया है कि वह इस संवैधानिक व्यवस्था का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है और चुनाव समय पर कराने की दिशा में कार्य कर रहा है.

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कानूनी स्तर पर कोई बाधा नहीं 
इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट इस बात पर विचार करेगा कि क्या चुनाव कराने की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी की जा रही है या नहीं. साथ ही यह भी देखा जाएगा कि प्रशासनिक और कानूनी स्तर पर कोई बाधा तो नहीं है, जिससे चुनाव में देरी हो सकती है.

यह मामला इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि पंचायत स्तर पर प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने के लिए समय पर चुनाव कराना जरूरी होता है. यदि चुनाव में देरी होती है, तो पंचायतों के संचालन में अस्थायी व्यवस्था लागू करनी पड़ सकती है, जिससे स्थानीय विकास कार्य प्रभावित हो सकते हैं.

अब सभी की नजरें हाईकोर्ट की आज की सुनवाई पर टिकी हैं, जहां यह तय हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया किस दिशा में आगे बढ़ेगी और क्या यह तय समय सीमा के भीतर पूरी हो पाएगी या नहीं.

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