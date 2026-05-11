प्रयागराज में युवती का हाईवोल्टेज ड्रामा, 110 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़कर मचाया हड़कंप

प्रयागराज न्यूज/मोहम्मद गुफरान: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई, जब एक युवती संदिग्ध परिस्थितियों में एक ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गई. भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप के बीच युवती पिछले कई घंटों से टावर की ऊपरी चोटी पर जमी हुई है. इस घटना ने पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों के हाथ-पांव फुला दिए हैं.

सुबह-सुबह शुरू हुआ 'शोले' जैसा मंजर

जानकारी के अनुसार, घटना सोमवार सुबह करीब 7 बजे की है। स्थानीय ग्रामीणों ने जब नवाबगंज इलाके में स्थित एक निजी कंपनी के मोबाइल टावर पर एक आकृति को चढ़ते देखा, तो उनके होश उड़ गए। देखते ही देखते टावर के नीचे सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई. युवती टावर के सबसे ऊपरी हिस्से (लगभग 110 फीट की ऊंचाई) पर जाकर बैठ गई है. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि युवती ने अपने चेहरे को कपड़े से पूरी तरह ढका हुआ है, जिससे उसकी पहचान करना असंभव हो रहा है.

कड़ी धूप और पहचान का संकट

मई की इस भीषण गर्मी में जहां पारा 40 डिग्री के पार जा रहा है, वहीं युवती घंटों से लोहे के गर्म टावर पर टिकी हुई है. पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती युवती की पहचान सुनिश्चित करना है. चूंकि उसने चेहरा ढक रखा है और वह काफी ऊंचाई पर है, इसलिए नीचे खड़े लोगों या पुलिसकर्मियों को उसका चेहरा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है. स्थानीय लोग भी यह बताने में असमर्थ हैं कि वह इसी इलाके की रहने वाली है या कहीं बाहर से आई है.

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ड्रोन कैमरे का सहारा

घटना की सूचना मिलते ही नवाबगंज थाने की पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची. युवती को नीचे उतारने के लिए लगातार मान-मनौव्वल की जा रही है, लेकिन वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है. स्थिति की गंभीरता और पहचान की मुश्किल को देखते हुए पुलिस ने आधुनिक तकनीक का सहारा लिया है. इलाके में ड्रोन कैमरे मंगाए गए हैं, जिनके जरिए युवती की क्लोज-अप तस्वीरें लेने की कोशिश की जा रही है ताकि उसके परिजनों से संपर्क किया जा सके.

रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमें

प्रशासन ने एहतियात के तौर पर फायर ब्रिगेड और मेडिकल टीम को भी मौके पर बुला लिया है. टावर के नीचे जाल बिछाने की तैयारी की जा रही है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके. पुलिस स्थानीय मुखबिरों और आसपास के गांवों के प्रधानों से भी संपर्क कर रही है ताकि लापता युवतियों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके.