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गंगा की लहरों पर इफ्तार पार्टी करने वाले रिहा, हाईकोर्ट ने माफी और शपथपत्र पर दी जमानत; जानें क्या है पूरा मामला

Prayagraj News: वाराणसी में गंगा की लहरों पर इफ्तार पार्टी करने वालों को हाईकोर्ट ने माफी और शपथ पत्र के बाद आखिर जमानत दे दी है. इससे पहले सेशन कोर्ट ने आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी.  

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: May 15, 2026, 08:43 PM IST
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गंगा में इफ्तार पार्टी
गंगा में इफ्तार पार्टी

मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: काशी में गंगा की बीच धारा में नाव पर इफ्तार पार्टी करने और मांसाहारी भोजन कर अवशेष गंगा नदी में फेंकने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की दो अलग अलग पीठों ने आठ आरोपियों की जमानत याचिका मंजूर कर ली है. आरोपियों की ओर से हलफनामा दाखिल कर माफी माफी गई. हलफनामे में कहा गया कि वे अपने कृत्य के लिए शर्मिंदा है और भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे. कोर्ट का कहना था कि गंगा सिर्फ हिंदुओं की ही नहीं पूरे देश की आस्था का प्रतीक हैं. हालांकि अदालत ने माफीनामे को देखते हुए और भविष्य में गलती न दोहराने के आश्वासन पर जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है. जमानत याचिका पर जस्टिस राजीव लोचन शुक्ल और जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की बेंच ने अलग अलग सुनवाई की. राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने ज़मानत का कड़ा विरोध किया.

क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि मार्च 2026 में रमजान के दौरान कुछ मुस्लिम युवकों ने वाराणसी के पंचगंगा घाट के पास नाव पर इफ्तार पार्टी की थी. आरोप है कि इसमें मांसाहारी भोजन किया गया और अवशेष गंगा में फेक दिए गए. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया, जिससे एक वर्ग के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं. इसके बाद पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज़ कर 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया. इनकी ज़मानत अर्ज़ी वाराणसी की जिला अदालत ने खारिज़ कर दी जिसके बाद मोहम्मद आजाद अली, मोहम्मद तहसीम, निहाल अफरीदी, मोहम्मद तौसीफ और मोहम्मद अनस की जमानत याचिका पर जस्टिस राजीव लोचन शुक्ला वहीं जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा ने मोहम्मद समीर, मोहम्मद अहमद रजा और मोहम्मद फैजान की ज़मानत अर्जी पर सुनवाई के बाद जमानत याचिका मंजूर कर लिया.

आरोपियों ने हाईकोर्ट में दिया शपथपत्र
आरोपियों की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल शपथपत्र में कहा गया कि उनका उद्देश्य किसी की धार्मिक भावना आहत करना नहीं था. साथ ही यह भी बताया कि किसी भी आरोपी का आपराधिक इतिहास नहीं है. दूसरी ओर राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने धार्मिक स्थलों की पवित्रता से जुड़े कई महत्वपूर्ण न्यायिक फैसलों का हवाला देते हुए जमानत याचिका का विरोध किया. हालांकि कोर्ट ने कहा कि गंगा केवल हिंदुओं की ही नहीं, बल्कि पूरे देश की आस्था का प्रतीक है और हर धर्म के लोग इसका सम्मान करते हैं. 

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अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी को भी गंगा को अपवित्र करने का अधिकार नहीं है, लेकिन आरोपियों के माफीनामे और अंडरटेकिंग को देखते हुए उन्हें जमानत दी जा रही है.

सेशन कोर्ट ने खारिज की थी जमानत याचिका
इस मामले में कुल 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. इससे पहले एसीजेएम कोर्ट और वाराणसी की सेशन कोर्ट सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर चुकी थी. 

निचली अदालत का क्या था आदेश
निचली अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित करना प्रथमदृष्टया सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और धार्मिक भावनाएं भड़काने की मंशा को दर्शाता है. एफआईआर भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रजत जायसवाल की शिकायत पर कोतवाली थाने में दर्ज हुई थी. आरोपियों पर बीएनएस की विभिन्न धाराओं और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया गया था. पुलिस जांच में यह भी आरोप सामने आया था कि नाव संचालक को धमकाकर नाव गंगा में ले जाई गई थी. फिलहाल छह अन्य आरोपियों दानिश सैफी, नूर इस्लाम, आमिर कैफी, महफूज आलम, मोहम्मद अहमद और मोहम्मद अव्वल की जमानत याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई अभी बाकी है. जबकि 8 आरोपियों की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है.

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