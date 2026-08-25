Explainer: 'स्कूल में हिजाब पहनने की इजाजत नहीं'... हाईकोर्ट के फैसले पर मौलाना और राजनेताओं में छिड़ी बहस

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High Court Ruling on School Uniform: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के टीपीएस स्कूल की 11वीं कक्षा की छात्रा सुकैना रिजवी की ओर से स्कूल में हिजाब पहनने की अनुमति को लेकर दाखिल याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. छात्रा ने अपनी याचिका में धार्मिक स्वतंत्रता, निजता और अभिव्यक्ति की आजादी जैसे मौलिक अधिकारों का हवाला देते हुए स्कूल की यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की अनुमति देने की मांग की थी. इस मामले की सुनवाई जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की डिविजन बेंच ने की. छात्रा का कहना था कि वह कक्षा 6 से 10 तक इसी स्कूल में हिजाब पहनकर पढ़ती रही है. 11वीं कक्षा में प्रवेश के समय भी उसने स्कूल की निर्धारित यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की अनुमति मांगी, लेकिन स्कूल की ओर से इसकी अनुमति नहीं दी गई. इसके बाद छात्रा ने हाईकोर्ट का रुख किया.
कोर्ट ने कहा- निष्पक्ष ड्रेस कोड का पालन जरूरी
हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद कहा कि अगर किसी शैक्षणिक संस्थान की यूनिफॉर्म नीति निष्पक्ष है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करती और स्कूल में अनुशासन बनाए रखने के लिए लागू की गई है, तो विद्यार्थियों के लिए उस ड्रेस कोड का पालन करना जरूरी है. कोर्ट ने स्कूल यूनिफॉर्म के उद्देश्य को भी महत्वपूर्ण माना. अदालत के अनुसार, एक जैसी यूनिफॉर्म का मकसद विद्यार्थियों के बीच सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक अंतर को कम करना है, ताकि स्कूल में सभी छात्रों के लिए समान और अनुशासित वातावरण बनाया जा सके.कोर्ट ने यह भी माना कि यदि हर छात्र को अपनी व्यक्तिगत पसंद के आधार पर यूनिफॉर्म में बदलाव करने की अनुमति दे दी जाए, तो फिर निर्धारित ड्रेस कोड का मूल उद्देश्य ही कमजोर पड़ जाएगा. यानी स्कूल की यूनिफॉर्म केवल कपड़ों का नियम नहीं है, बल्कि संस्थान की अपनी व्यवस्था और अनुशासन का हिस्सा भी है.
छात्रा ने धार्मिक अधिकार का दिया था हवाला
याचिका में छात्रा की ओर से कहा गया था कि हिजाब पहनना उसके धार्मिक विश्वास का हिस्सा है. इसके साथ ही उसने निजता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े संवैधानिक अधिकारों का भी हवाला दिया. छात्रा की ओर से यह तर्क भी दिया गया कि जब वह कई वर्षों से उसी स्कूल में हिजाब पहनकर पढ़ती रही है तो 11वीं कक्षा में पहुंचने के बाद अचानक उसे इसकी अनुमति नहीं मिलना उसके लिए परेशानी का कारण है. छात्रा चाहती थी कि स्कूल की यूनिफॉर्म के साथ उसे हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए. हालांकि, अदालत ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया और स्कूल की यूनिफॉर्म नीति को ध्यान में रखते हुए याचिका खारिज कर दी.
हिजाब को लेकर धार्मिक संगठनों की अलग राय
हाईकोर्ट के फैसले के बाद इस मुद्दे पर धार्मिक और सामाजिक संगठनों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं. ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म और हिजाब को दो अलग-अलग विषयों के रूप में देखा जाना चाहिए.
उन्होंने कहा कि स्कूल की चारदीवारी के भीतर स्कूल के अपने नियम और अनुशासन होते हैं और विद्यार्थियों को उनका पालन करना चाहिए. हालांकि, हिजाब को लेकर उन्होंने धार्मिक दृष्टिकोण रखते हुए कहा कि इस्लाम में महिलाओं के शरीर को ढकने की बात कही गई है और मुस्लिम महिलाएं इसी धार्मिक मान्यता के कारण हिजाब पहनती हैं.मौलाना रजवी का यह भी कहना था कि इस मामले में अदालत के सामने धार्मिक पक्ष को सही तरीके से नहीं रखा जा सका. उनके मुताबिक, यदि इस्लामी धार्मिक ग्रंथों के आधार पर दलीलें विस्तार से रखी जातीं तो तस्वीर अलग हो सकती थी.
शिया नेताओं ने फैसले पर जताई असहमति
वहीं शिया समुदाय के नेता मौलाना सैफ अब्बास ने हाईकोर्ट की टिप्पणी पर असहमति जताई. उनका कहना है कि पवित्र कुरान में महिलाओं के लिए हिजाब और पर्दे से संबंधित निर्देश दिए गए हैं. इसलिए उनके अनुसार हिजाब को इस्लाम से अलग करके नहीं देखा जा सकता. मौलाना सैफ अब्बास ने कहा कि केवल इसलिए कि कुछ महिलाएं हिजाब नहीं पहनतीं, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि हिजाब धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं है. उन्होंने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की जरूरत भी बताई, ताकि हिजाब को लेकर धार्मिक अधिकार की स्थिति स्पष्ट हो सके.
ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना यासूब अब्बास ने भी फैसले को लेकर निराशा जताई. उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन भारत में हर धर्म और आस्था को अपने धार्मिक विश्वासों के अनुसार जीवन जीने की आजादी है. उनके मुताबिक, अगर कोई छात्रा हिजाब पहनकर स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय जाना चाहती है तो उसे केवल इस आधार पर रोका नहीं जाना चाहिए.
मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा- संस्थानों के नियमों का सम्मान जरूरी
भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने इस पूरे विवाद को सांप्रदायिक रंग नहीं देने की अपील की. उन्होंने कहा कि हिजाब के नाम पर सांप्रदायिक तनाव या विवाद पैदा करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए. नकवी ने कहा कि भारत में हिजाब पर सामान्य तौर पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन शैक्षणिक संस्थानों के अपने ड्रेस कोड और अनुशासन होते हैं. उनका कहना था कि सभी लोगों को संस्थानों के नियमों का सम्मान करना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि इस मुद्दे को सांप्रदायिक विवाद बनाने के बजाय स्कूलों की व्यवस्था और अनुशासन के संदर्भ में देखना चाहिए. उनके मुताबिक, अदालत ने भी इसी बात पर जोर दिया है कि संस्थान अपनी व्यवस्था के तहत ड्रेस कोड तय कर सकते हैं.
वीएचपी नेता ने फैसले का किया स्वागत
विश्व हिंदू परिषद के नेता और केंद्रीय प्रबंधन समिति के सदस्य डॉ. राजकमल गुप्ता ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि यह निर्णय संविधान और देश की व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है. उन्होंने स्कूलों के साथ-साथ सार्वजनिक स्थानों पर भी बुर्के को लेकर अपनी राय रखी. उनका कहना था कि सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्ति की पहचान स्पष्ट होनी चाहिए. उन्होंने बुर्के को इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा मानने से भी इनकार किया. हालांकि, बुर्के और हिजाब को लेकर धार्मिक समुदाय के नेताओं की राय इससे अलग है. यही वजह है कि अदालत के फैसले के बाद यह मुद्दा एक बार फिर धार्मिक स्वतंत्रता और संस्थागत अनुशासन के बीच संतुलन को लेकर चर्चा में आ गया है.
मंत्री संजय निषाद बोले- अदालत के आदेश का सम्मान होना चाहिए
राज्य मंत्री संजय निषाद ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि अदालत के आदेश का सभी को सम्मान करना चाहिए. उन्होंने महिलाओं की बराबरी, आजादी और सम्मान के अधिकार पर जोर दिया. संजय निषाद के अनुसार, संविधान हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है और महिलाओं को भी बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए.
धार्मिक आजादी और स्कूल के अनुशासन में संतुलन कैसे बने?
इस पूरे विवाद में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि किसी विद्यार्थी की धार्मिक मान्यता और शैक्षणिक संस्थान के नियमों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए. एक तरफ छात्रा ने अपने धार्मिक विश्वास और मौलिक अधिकारों का हवाला देते हुए हिजाब पहनने की अनुमति मांगी. दूसरी तरफ स्कूल की ओर से तय यूनिफॉर्म और अनुशासन का सवाल सामने आया.हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्कूल की एक समान यूनिफॉर्म व्यवस्था को महत्व दिया है. अदालत का मानना है कि जब यूनिफॉर्म नीति सभी विद्यार्थियों पर समान रूप से लागू होती है और उसका उद्देश्य अनुशासन तथा समानता कायम करना है, तब उसका पालन किया जाना चाहिए.दूसरी ओर, मुस्लिम धार्मिक संगठनों का कहना है कि हिजाब केवल कपड़े का चुनाव नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था से जुड़ा विषय है. उनका तर्क है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को ध्यान में रखते हुए छात्राओं को हिजाब पहनने की अनुमति मिलनी चाहिए.