फतेहपुर में मकबरे को ध्वस्त करने की कोशिश, हिंदू संगठनों ने बोला धावा, बेबस दिखी पुलिस
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2875798
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

फतेहपुर में मकबरे को ध्वस्त करने की कोशिश, हिंदू संगठनों ने बोला धावा, बेबस दिखी पुलिस

Fatehpur News: फतेहपुर में हिंदू संगठनों ने अब्दुल समद मकबरे को लेकर घमासान छेड़ दिया. बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता मकबरा तोड़ने के लिए उसके अंदर घुस गए. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Aug 11, 2025, 12:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फतेहपुर में मकबरे को ध्वस्त करने की कोशिश, हिंदू संगठनों ने बोला धावा, बेबस दिखी पुलिस

अवनीश सिंह/फतेहपुर:  उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में स्थित अब्दुल समद मकबरा को लेकर विवाद ने उग्र रूप ले लिया है. सोमवार को बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मकबरे को तोड़ने के लिए धावा बोल दिया. हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं मकबरे में घुस गए और उसे तोड़ने की कोशिश करने लगे. हालांकि इस दौरान वहां सुरक्षा के लिए पुलिस भी तैनात थी, लेकिन हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं की बड़ी तादाद के आगे पुलिस बेबस दिखाई दी. हिंदू संगठनों के लोग पुलिस बैरियर को तोड़कर मकबरे में जा घुसे. भीड़ का उग्र रूप देख प्रसासन के हाथ-पांव फूल गए. हालात तनावपूर्ण हैं. और पुलिस फोर्स मौके पर बुलाई गई है. 

हिंदू संगठनों का दावा है कि जहां मकबरा है वहां शिव मंदिर था. अब वो मकबरे को गिराकर वहां फिर से पूजा-पाठ शुरू करना चाहते है.

हिंदू संगठनों ने पहले ही किया था पूजा का ऐलान
बता दें कि रेडईया मोहल्ले में स्थित यह मकबरा 200 साल पुराना बताया जाता है. वीएचपी और दूसरे हिंदू संगठनों ने पहले ही आगाह किया था कि वो 11 अगस्त को मकबरे पर पूजा-पाठ करेंगे. जैसा कि हिंदू सगंठनों ने पूर्व में ही ऐलान किया था वो सोमवार सुबह आबू नगर के रेडईया मोहल्ले में पहुंचे और वहां स्थित अब्दुल समद के मकबरे पर धावा बोल दिया. हिंदू कार्यकर्ता मकबरे में घुस गए और उसे तोड़ने की कोशिश करने लगे. 

हंगामे और बवाल को लेकर पुलिस बड़ी संख्या में मौके पर तैनात है और हालात को काबू में करने की कोशिश की जा रही है.पुलिस मौके पर पहुंची हिंदू संगठनों की भीड़ को समझाने की कोशिश कर रही है. मौके पर डीएम और एसपी भी पहुंचे हैं जो लोगों को समझाने की कोशिश में जुटे हैं. 

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

Fatehpur News

Trending news

Fatehpur News
फतेहपुर में मकबरे को ध्वस्त करने की कोशिश, हिंदू संगठनों ने बोला धावा, पुलिस बेबस
Shravasti News
श्रावस्ती में भीषण सड़क हादसे में 5 की मौत, ट्रैक्टर-ट्रॉली और बाइक की जोरदार भिड़ंत
farrukhabad crime news
Farrukhabad News: ताश का खेल बना खूनी संघर्ष! 20 रुपये के लिए युवक का रेत डाला गर्दन
passengers trapped in lift
Meerut News: रैपिड रेल के मेरठ साउथ स्टेशन पर फंसी लिफ्ट, 11 लोगों की अटकी सांसे
Hardoi News
हरदोई में घरेलू कलह के चलते पति ने बांके से गला काटकर की पत्नी की हत्या, आरोपी फरार
up accident
गाजियाबाद से भदोही तक 4 जिलों में भीषण हादसे, चार की मौत, डेढ़ दर्जन से ज्यादा घायल
Maharajganj News
भारत में अवैध रास्ते घुस रहा चीन का नागरिक गिरफ्तार, जांच एजेंसी कर रहीं पूछताछ
raid in hookah bar
वाराणसी में SOG-2 की ताबड़तोड़ कार्रवाई, अवैध हुक्काबार और लॉटरी अड्डे पर रेड
Sambhal news
संभल: उधारी का तगदा नहीं अवैध संबंध थी वजह,युवक की क्रूरता से हत्या मामले में खुलासा
Varanasi Rain Alert
काशी में बादलों का डेरा! गरज-चमक संग होगी जबरदस्त बारिश, हैरान कर देगी ये भविष्यवाणी
;