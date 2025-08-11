फतेहपुर में मकबरे को ध्वस्त करने की कोशिश, हिंदू संगठनों ने बोला धावा, बेबस दिखी पुलिस

अवनीश सिंह/फतेहपुर: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में स्थित अब्दुल समद मकबरा को लेकर विवाद ने उग्र रूप ले लिया है. सोमवार को बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मकबरे को तोड़ने के लिए धावा बोल दिया. हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं मकबरे में घुस गए और उसे तोड़ने की कोशिश करने लगे. हालांकि इस दौरान वहां सुरक्षा के लिए पुलिस भी तैनात थी, लेकिन हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं की बड़ी तादाद के आगे पुलिस बेबस दिखाई दी. हिंदू संगठनों के लोग पुलिस बैरियर को तोड़कर मकबरे में जा घुसे. भीड़ का उग्र रूप देख प्रसासन के हाथ-पांव फूल गए. हालात तनावपूर्ण हैं. और पुलिस फोर्स मौके पर बुलाई गई है.

हिंदू संगठनों का दावा है कि जहां मकबरा है वहां शिव मंदिर था. अब वो मकबरे को गिराकर वहां फिर से पूजा-पाठ शुरू करना चाहते है.

हिंदू संगठनों ने पहले ही किया था पूजा का ऐलान

बता दें कि रेडईया मोहल्ले में स्थित यह मकबरा 200 साल पुराना बताया जाता है. वीएचपी और दूसरे हिंदू संगठनों ने पहले ही आगाह किया था कि वो 11 अगस्त को मकबरे पर पूजा-पाठ करेंगे. जैसा कि हिंदू सगंठनों ने पूर्व में ही ऐलान किया था वो सोमवार सुबह आबू नगर के रेडईया मोहल्ले में पहुंचे और वहां स्थित अब्दुल समद के मकबरे पर धावा बोल दिया. हिंदू कार्यकर्ता मकबरे में घुस गए और उसे तोड़ने की कोशिश करने लगे.

हंगामे और बवाल को लेकर पुलिस बड़ी संख्या में मौके पर तैनात है और हालात को काबू में करने की कोशिश की जा रही है.पुलिस मौके पर पहुंची हिंदू संगठनों की भीड़ को समझाने की कोशिश कर रही है. मौके पर डीएम और एसपी भी पहुंचे हैं जो लोगों को समझाने की कोशिश में जुटे हैं.

