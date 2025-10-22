Fatehpur News: बेटे की दबिश से भड़का हिस्ट्रीशीटर, पेट्रोल डाल लगाई आग, फिर पुलिस चौकी में मचाया बवाल

फतेहपुर/अवनीश सिंह: फतेहपुर के बहुआ कस्बे में पुलिस और स्थानीय लोगों के सामने उस समय हड़कंप मच गया जब एक हिस्ट्रीशीटर पिता ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा ली और जलती हुई हालत में पुलिस चौकी में घुस गया. यह घटना उस समय हुई जब पुलिस हिस्ट्रीशीटर के बेटे को पकड़ने आई थी.

घटना की पूरी जानकारी

दरअसल,ललौली थाना क्षेत्र राजनगर निवासी हिस्ट्रीशीटर नारेंद्र सिंह उर्फ शैलू सिंह के बेटे लक्ष्य प्रताप सिंह पर कुछ माह पहले पीआरवी सिपाहियों से मारपीट और हमला करने का आरोप था. पुलिस जब उसे पकड़ने बहुआ पहुंची तो लक्ष्य प्रताप मौके से भाग गया. पुलिस ने उसकी छोटी उम्र के भाई गौरांग सिंह को गिरफ्तार किया, लेकिन पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया.

इस घटना से नारेंद्र सिंह उग्र हो गया और पुलिस पर दबाव बनाने के लिए उसने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा ली. वह जलती हुई हालत में चौकी के अंदर घुसा और हंगामा करने लगा। चौकी में मौजूद होमगार्ड और स्थानीय लोगों ने तुरंत आग बुझाई, लेकिन तब तक नारेंद्र के पेट और हाथ बुरी तरह झुलस चुके थे.

घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया

घायल को परिजनों ने पहले सीएचसी गाजीपुर भेजा, वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे सदर अस्पताल रेफर किया गया और गंभीर स्थिति को देखते हुए कानपुर हैलट अस्पताल में भर्ती कराया गया।

हिस्ट्रीशीटर की धमकी और इतिहास

एडिशनल एसपी ने बताया कि नारेंद्र सिंह उर्फ शैलू सिंह हिस्ट्रीशीटर और नशेबाज है. उसका कस्बे में आतंक है. वह आए दिन पुलिस और जनता पर दबाव बनाने के लिए ब्लेड मारने, सिर फोड़ने जैसी हरकतें करता रहता है। इस बार भी उसने पुलिस पर दबाव बनाने के लिए इस प्रकार की उग्र कार्रवाई की.

पुलिस ने मामला दर्ज किया

पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और नारेंद्र सिंह के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है.

