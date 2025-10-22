Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2971072
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

Fatehpur News: बेटे की दबिश से भड़का हिस्ट्रीशीटर, पेट्रोल डाल लगाई आग, फिर पुलिस चौकी में मचाया बवाल

Fatehpur News: फतेहपुर में हिस्ट्रीशीटर  ने पुलिस पर दबाव बनाने के लिए खुद को आग लगाई और चौकी में घुस गया. गंभीर झुलसे घायल को कानपुर हैलट अस्पताल रेफर किया गया. जिसके बाद  पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी.

Edited By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 22, 2025, 01:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Fatehpur News: बेटे की दबिश से भड़का हिस्ट्रीशीटर, पेट्रोल डाल लगाई आग, फिर पुलिस चौकी में मचाया बवाल

फतेहपुर/अवनीश सिंह: फतेहपुर के बहुआ कस्बे में पुलिस और स्थानीय लोगों के सामने उस समय हड़कंप मच गया जब एक हिस्ट्रीशीटर पिता ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा ली और जलती हुई हालत में पुलिस चौकी में घुस गया.  यह घटना उस समय हुई जब पुलिस हिस्ट्रीशीटर के बेटे को पकड़ने आई थी.

घटना की पूरी जानकारी
दरअसल,ललौली थाना क्षेत्र राजनगर निवासी हिस्ट्रीशीटर नारेंद्र सिंह उर्फ शैलू सिंह के बेटे लक्ष्य प्रताप सिंह पर कुछ माह पहले पीआरवी सिपाहियों से मारपीट और हमला करने का आरोप था.  पुलिस जब उसे पकड़ने बहुआ पहुंची तो लक्ष्य प्रताप मौके से भाग गया. पुलिस ने उसकी छोटी उम्र के भाई गौरांग सिंह को गिरफ्तार किया, लेकिन पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया.

इस घटना से नारेंद्र सिंह उग्र हो गया और पुलिस पर दबाव बनाने के लिए उसने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा ली. वह जलती हुई हालत में चौकी के अंदर घुसा और हंगामा करने लगा। चौकी में मौजूद होमगार्ड और स्थानीय लोगों ने तुरंत आग बुझाई, लेकिन तब तक नारेंद्र के पेट और हाथ बुरी तरह झुलस चुके थे.

Add Zee News as a Preferred Source

घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया
घायल को परिजनों ने पहले सीएचसी गाजीपुर भेजा, वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे सदर अस्पताल रेफर किया गया और गंभीर स्थिति को देखते हुए कानपुर हैलट अस्पताल में भर्ती कराया गया।

हिस्ट्रीशीटर की धमकी और इतिहास
एडिशनल एसपी ने बताया कि नारेंद्र सिंह उर्फ शैलू सिंह हिस्ट्रीशीटर और नशेबाज है. उसका कस्बे में आतंक है. वह आए दिन पुलिस और जनता पर दबाव बनाने के लिए ब्लेड मारने, सिर फोड़ने जैसी हरकतें करता रहता है। इस बार भी उसने पुलिस पर दबाव बनाने के लिए इस प्रकार की उग्र कार्रवाई की.

पुलिस ने मामला दर्ज किया
पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और नारेंद्र सिंह के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है.

यह भी पढ़ें : पश्चिम यूपी को मिलेगी नई रफ्तार! गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा यह प्रमुख मार्ग, किसानों की चमकेगी तकदीर
 

TAGS

Fatehpur News

Trending news

chhath 2025
छठ महापर्व पर यूपी में बंद रहेंगे स्कूल-ऑफिस ? ये रही UP सरकार की Holiday List
Gorakhpur News
गिड़गिड़ा रहा CM योगी को धमकी देने वाला, मुकदमा दर्ज होते ही अब मांग रहा माफी
Mathura News
अब कैसी है प्रेमानंद महाराज की तबीयत,ज्ञानानंद महाराज ने भेंट कर दिया लेटेस्ट अपडेट
gonda news
गोंडा में दिल दहला देने वाला मामला, कलयुगी बेटे ने मां को सिलबट्टे से कूचकर की हत्या
Sonbhadra News
सोनभद्र में तेज रफ्तार बाइक पेड़ से टकराई, मामा-भांजा की दर्दनाक मौत, एक युवक गंभीर
Gorakhpur News
गोरखपुर में दिखा रफ्तार का कहर, भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की मौत,चार घायल
Kedarnath
केदारनाथ धाम के कब और कितने बजे बंद होंगे कपाट? जानिए अब 6 महीने कहां होगी पूजा
Jhansi News
झांसी में नहाने निकले 2 दोस्तों की तालाब में डूबकर दर्दनाक मौत,परिवार में मचा कोहराम
Uttarakhand Asan Wetland
उत्तराखंड में है देश का पहला वेटलैंड संरक्षण रिजर्व, हजारों मील दूर से आते हैं पक्षी
Horrific accident in pilibhit
बरेली-हरिद्वार हाईवे पर भीषण हादसा, तीर्थ यात्रियों से भरी बेकाबू बस पलटी, एक की मौत