प्रयागराज में हिस्ट्रीशीटर की हत्या, घात लगाए बदमाशों ने घेरकर गोलियों से भूना

Prayagraj News: प्रयागराज के मऊआइमा इलाके में मंगलवार की रात में कुख्यात हिस्ट्रीशीटर की गोली मारकर हत्या कर दी गई. हत्या के बाद बाइक सवार हमलावर तमंचा लहराते हुए फरार हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपियों की तलाश में जुट गई है. मृतक हिस्ट्रीशीटर अफसर अहमद मूलतः प्रतापगढ़ का रहने वाला है. जोकि मौजूदा समय में प्रतापगढ़ से गुंडा एक्ट में जिला बदर था.

बदमाशों ने गोलियों से भूना

ऐसे में प्रयागराज के मऊआईमा इलाके में वह अपनी ससुराल में रह रहा था. मंगलवार की रात करीब 8.30 बजे जब वह अपने घर जा रहा था. तभी पहले से घात लगाए बदमाशों ने घेरकर हिस्ट्रीशीटर को गोलियों से भून दिया. जब तक कोई समझ पाता आरोपी तमंचा लहराते हुए फरार हो गए. घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर पुलिस महकमे के आला अधिकारी भी पहुंचे. घटना की गहनता से जांच की जा रही है.

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें लगाई गई हैं, आशंका है कि पुरानी रंजिश में हिस्ट्रीशीटर अफसर अहमद की गोली मारकर हत्या की गई है. पुलिस की जांच पड़ताल में पता चला है कि जनवरी 2024 में एक हत्या के मामले में अफसर अहमद जेल गया था, कुछ दिनों पहले ही वह जेल से जमानत पर बाहर आया था. ऐसे में आशंका है कि पुरानी रंजिश में ही उसकी हत्या की गई है.

क्या बोले डीसीपी गंगा नगर?

डीसीपी गंगा नगर कुलदीप सिंह गुणावत ने बताया कि मृतक हिस्ट्रीशीटर था, उसके खिलाफ 18 अपराधिक मामले दर्ज थे, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. हत्यारों की तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हुईं हैं, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया जाएगा.

