कौशांबी में 8 लोगों की दर्दनाक मौत, कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर भीषण सड़क हादसा

kaushambi Road Accident: कौशांबी में कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर शुक्रवार को भीषण सड़क हादसा हो गया. डोरमा पेट्रोल पंप के पास सवारियों से भरी एक पिकअप सड़क किनारे खड़े ट्राला में पीछे से जा भिड़ी. हादसे के बाद चीख पुकार मच गई. भीषण सड़क हादसे में पिकअप सवार 8 लोगों की मौत हो गई. बताया गया कि हादसे के समय पिकअप में 18 सवारी बैठी थी. इनमें महिलाएं और बच्चे भी थे. सभी पिकअप सवार ​फतेहपुर के मलवां क्षेत्र के बड़ोखर गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं. सभी मुंडन कराने जा रहे थे.

मुंडन कराकर लौटते समय हुआ हादसा

जानकारी के मुताबिक, फतेहपुर के करौली गांव से लगभग 18 लोग एक पिकअप वाहन में सवार होकर मुंडन संस्कार के लिए प्रयागराज गए थे. मुंडन कार्यक्रम के बाद सभी लोग वापस अपने गांव लौट रहे थे. इसी दौरान सैनी थाना क्षेत्र के अतसराय के पास NH-2 पर उनकी पिकअप का भीषण एक्सीडेंट हो गया. हादसा इतना जबरदस्त था कि मौके पर ही कई लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद स्थानीय लोगों और राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और राहत-बचाव का काम शुरू किया.

घायलों को प्रयागराज रेफर किया गया

सूचना मिलते ही सैनी थाना पुलिस और हाईवे पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एंबुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पताल भेजा गया. गंभीर घायलों को बेहतर इलाज के लिए प्रयागराज रेफर किया गया है. पुलिस के मुताबिक, अभी तक 8 लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि हुई है, जबकि कुछ लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है. मृतकों में तीन बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं.

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हादसे की जांच की जा रही

सीओ सिराथू भइया संतोष कुमार ने बताया कि फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक तेज रफ्तार और वाहन का संतुलन बिगड़ना हादसे की वजह माना जा रहा है. वहीं, इस दर्दनाक हादसे के बाद मृतकों के परिवारों में कोहराम मचा हुआ है और पूरे इलाके में शोक का माहौल है.

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