होटल मालिक ने बिजली विभाग के JE पर तानी पिस्टल, बिजली कनेक्शन काटना पड़ा भारी; 16 लाख का बिल था बकाया

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प्रतापगढ़/सुनील यादव: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में बिजली विभाग की बकाया वसूली अभियान के दौरान एक गंभीर विवाद सामने आया है. आरोप है कि 16 लाख रुपये का बिजली बिल बकाया होने पर होटल का विद्युत कनेक्शन काटने पहुंचे जूनियर इंजीनियर (जेई) को होटल संचालक ने पिस्टल दिखाकर धमकाया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा का विषय बन गया है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
बिजली कनेक्शन काटने के बाद बढ़ा विवाद
जानकारी के अनुसार, भूपियामऊ विद्युत उपकेंद्र पर तैनात जूनियर इंजीनियर अजय कुमार शुक्रवार सुबह कटरा मेंदनीगंज स्थित कालिका होटल पहुंचे. विभागीय रिकॉर्ड के मुताबिक होटल पर लगभग 16 लाख रुपये का बिजली बिल बकाया था. निर्धारित प्रक्रिया के तहत बकाया भुगतान न होने पर होटल का विद्युत कनेक्शन काट दिया गया.
बताया जा रहा है कि कनेक्शन काटे जाने की जानकारी मिलने के बाद होटल संचालक कमलेंद्र सिंह नाराज होकर जेई के कैंप कार्यालय पहुंच गए. यहीं दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया.
पिस्टल दिखाकर धमकाने का वीडियो वायरल
जेई अजय कुमार का आरोप है कि होटल संचालक ने कार्यालय पहुंचकर पहले गाली-गलौज की और फिर कथित तौर पर पिस्टल निकालकर उन्हें धमकाया. इस दौरान मौजूद किसी व्यक्ति ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो शुक्रवार शाम से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी.
पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
घटना के बाद जेई अजय कुमार ने देहात कोतवाली पहुंचकर लिखित शिकायत दी. शिकायत के आधार पर पुलिस ने होटल संचालक कमलेंद्र सिंह के खिलाफ गाली-गलौज, धमकी और अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. मामले की जांच शुरू कर दी गई है और वायरल वीडियो समेत अन्य साक्ष्यों को भी खंगाला जा रहा है.
क्या बोले पुलिस अधिकारी?
सीओ सिटी आशुतोष मिश्रा ने बताया कि जूनियर इंजीनियर की तहरीर के आधार पर होटल संचालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. पुलिस सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच कर रही है. वायरल वीडियो की भी जांच की जा रही है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद तथ्य सामने आने पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
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