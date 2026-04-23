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एडमिट कार्ड खो गया है...रोल नंबर भी नहीं याद है? घबराएं नहीं इन आसान स्टेप्स तुरंत मिलेगा रिजल्ट

UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आज शाम चार बजे तक आ जाएगा. ऐसे में परीक्षा देने के बाद अगर आप एडमिट कार्ड या रोल नंबर भूल गए हैं तो घबराए नहीं. यहां कुछ आसान टिप्स बताए गए हैं, जिससे आप ​अपना​ रिजल्ट चेक कर सकते हैं. 

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Apr 23, 2026, 11:04 AM IST
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UP Board Result 2026
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UP Board Result 2026: उत्तर प्रदेश मा​ध्यमिक शिक्षा परिषद आज 23 अप्रैल को शाम चार बजे 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी करने जा रहा है. ऐसे में छात्रों की धड़कने बढ़ने लगी हैं. 18 फरवरी से शुरू हुई परीक्षा 12 मार्च को खत्म हो गई थी. ऐसे में अगर कोई छात्र अपना एडमिट कार्ड खो दिया है तो घबराए नहीं. कुछ आसान टिप्स अपनाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं. आइए जानते हैं यूपी बोर्ड 2026 का एडमिट कार्ड रोल नंबर कैसे मिलेगा?  

रोल नंबर भूल गए तो घबराए नहीं
परीक्षा बीते काफी टाइम हो गया है. ऐसी स्थिति में यूपी बोर्ड के छात्र अपना रोल नंबर कई बार भूल जाते हैं. यहां आपको यूपी बोर्ड रोल नंबर निकालने की पूरी प्रक्रिया बताई जा रही है. सभी छात्र यहां अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं. यूपी बोर्ड रोल नंबर अगर आपके पास नहीं होगा तो रिजल्ट देखने में समस्या होगी. आइए जानते हैं कुछ आसान से टिप्स. 

अपना रोल नंबर कैसे चेक करें
यूपी बोर्ड रिजल्ट चेक करने के लिए रोल नंबर एडमिट कार्ड निकालने का प्रोसेस बिल्कुल आसान है. इसके लिए दो से तीन अलग-अलग तरीके आप प्रयोग कर सकते हैं. अगर आप अपना यूपी बोर्ड रोल नंबर भूल गए हैं तो सबसे पहले यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 के लिए एडमिट कार्ड रोल नंबर चेक करने के लिए नीचे लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज उत्तर प्रदेश की आधिकारिक पोर्टल ओपन होगा. अब यहां पर यूपी बोर्ड लेटेस्ट न्यूज 2026 लिंक पर क्लिक करें. अब यूपी बोर्ड 10th 12th रिजल्ट के लिए रोल नंबर एडमिट कार्ड डाउनलोड बटन पर क्लिक करें. इसके बाद यहां पर अपना नाम और वर्ष सेलेक्ट करके यूपी बोर्ड रोल नंबर चेक बटन पर क्लिक करें. आपका यूपी बोर्ड रोल नंबर आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई देगा. 

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यूपी बोर्ड रिजल्ट कैसे चेक करें 
यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद शाम चार बजे रिजल्ट जारी कर देगा. आप यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाएं. इसके बाद होमपेज पर UP Board Class 10th Result 2026 या UP Board Class 12th Result 2026 पर क्लिक करें. अब अपना रोल नंबर और अन्य डिटेल्स भरें. कैप्चा कोड को भरकर सबमिट दें. अब स्क्रीन पर आपका रिजल्ट खुल जाएगा. इसका प्रिंट ले सकते हैं. 

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