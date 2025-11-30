Advertisement
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

साहब! मैंने अपनी पत्नी को मार डाला... थाने में पहुंचा शख्स बोला, वजह सुनकर हिल गए अफसर

Fatehpur News: फतेहपुर जिले में अवैध संबंधों के शक में पति ने अपनी पत्नी की सब्बर से हत्या कर दी. हैरानी की बात यह है कि पत्नी मौत के घाट उतारने के बाद आरोपी भागा नहीं, बल्कि थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया.

Nov 30, 2025
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

Fatehpur  News/अवनीश सिंह:  उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में रविवार की सुबह दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. जहां पर अवैध संबंधों के शक में पति ने अपनी पत्नी की सब्बर से हत्या कर दी. बता दें कि इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, किराए के मकान में रहने वाले दंपत्ति के बीच अवैध संबंधों को लेकर विवाद भड़क उठा. 

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना राधानगर थाना क्षेत्र के झाऊपुर गांव की बताई जा रही है. गुस्से में पति अजय सिंह ने घर में रखी सब्बर उठाकर पत्नी सिखा सिंह (32) के सिर पर जोरदार वार कर दिया. चोट इतनी गंभीर थी कि महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. पत्नी को मौत के घाट उतारने के बाद आरोपी अजय सिंह भागा नहीं, बल्कि सीधे राधानगर थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया. पुलिस के सामने उसने पूरी घटना बताई और कहा कि अवैध संबंधों के शक को लेकर दोनों के बीच आए दिन झगड़े होते रहते थे. 

आरोपी पति अजय सिंह,जो कि पंकज जनरल स्टोर में करता था काम उनके दो बच्चे है. अनुज सिंह (12 वर्ष), युवराज सिंह (7 वर्ष) दंपत्ति किराए के मकान में रह रहा था, मृतका की मां सरला ने बताया कि बीते दिन ही बेटी को वह उसके ससुराल छोड़कर आई थीं.  आरोप लगाया कि ससुराल वाले लगातार बेटी को पैसों के लिए परेशान और प्रताड़ित करते थे. सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. हत्या में इस्तेमाल सब्बर को बरामद कर लिया गया है.

सीओ का बयान
जाफरगंज सीओ दुर्गेश दीप ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. वहीं आरोपी पति को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. हिलहाल ये घटना इलाके में चर्चोओं का विषय बन चुका है. अब यही देखना होगा कि पुलिस आगे कौन सी कार्रवाई करती है. 

