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कुकर के ढक्कन से वार, बाथटब में पत्नी को डुबोया, प्रेमिका के लिए पति ने 9 साल की लव मैरिज का किया खौफनाक अंत

Fatehpur Teacher Murder Case: फतेहपुर में 9 साल पुराने लव मैरिज का खौफनाक अंत हो गया है, यहां एक सरकारी शिक्षक पति ने अपनी प्रेमिका के चक्कर में पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी है. आरोपी ने पहले कुकर के ढक्कन से पत्नी के सिर पर वार किए और फिर उसे बाथटब में डुबोकर मार डाला. जानिए पूरी डिटेल...

Written ByPooja Singh
Published: Aug 13, 2026, 10:28 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 10:28 AM IST
कुकर के ढक्कन से वार, बाथटब में पत्नी को डुबोया, प्रेमिका के लिए पति ने 9 साल की लव मैरिज का किया खौफनाक अंत
Image Credit: Fatehpur Teacher Murder Case

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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