कुकर के ढक्कन से वार, बाथटब में पत्नी को डुबोया, प्रेमिका के लिए पति ने 9 साल की लव मैरिज का किया खौफनाक अंत

हत्या के बाद हादसा दिखाने की रची कहानी

पुलिस का कहना है कि पत्नी की हत्या के बाद आरोपी 20 मिनट के लिए घूमने चला गया. घर वापस आने के बाद आरोपी ने अपने भाइयों को फोन किया और बताया कि एक्सीडेंट में उसकी पत्नी बेहोश हो गई है. उसे अस्पताल लेकर जाना है. फिर उसके भाई आए और उसे अस्पताल लेकर गए. अब तक सबकुछ आरोपी के हिसाब से हुआ था, लेकिन मृतका के मायके वालों को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ. परिजनों को अनहोनी का शक हुआ तो मृतका के पति और उसके भाइयों के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया. जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी.