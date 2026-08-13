कुकर के ढक्कन से वार, बाथटब में पत्नी को डुबोया, प्रेमिका के लिए पति ने 9 साल की लव मैरिज का किया खौफनाक अंत

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Fatehpur Teacher Murder Case/ अवनिश सिंह: लव मैरिज के 9 साल बाद एक हंसता-खेलता परिवार खौफनाक वारदात का शिकार हो गया. प्रेमिका के प्यार में अंधे हुए एक पति ने अपनी ही पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपी ने मामले को हादसे का रूप देने की पूरी साजिश रची, लेकिन पुलिस की पैनी नजरों और तफ्तीश के आगे उसकी चालाकी धरी की धरी रह गई.
सिर पर कुकर के ढक्कन से वार, बाथटब में डुबोया
पिछले कुछ समय से पति का किसी और से प्रेम प्रसंग चल रहा था. जिसकी वजह से आरोपी पति ने वारदात को अंजाम दिया. बताया जा रहा है कि करीब छह महीने से पत्नी की हत्या कर उसे दुर्घटना दिखाने की योजना बना रहा था. आठ अगस्त को करीब पांच बजे उसकी नींद खुली तो वह छत पर टहलने चला गया. आंगन में पत्नी बर्तन धो रही थी. छत के जाल से पत्नी को देखकर वह नीचे आया. इसके बाद बर्तन के पास रखे प्रेशर कुकर के ढक्कन से शालिनी के सिर पर पीछे से तीन वार किए.
वार इतना घातक था कि महिला लहूलुहान हो गई. इसके बाद दरिंदगी की हदें पार करते हुए आरोपी ने उसकी गर्दन पकड़कर बाथटब के पानी में डुबोकर इस तरह से दिखाने की कोशिश की कि यह हादसा लगे. पुलिस के मुताबिक, वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने शातिराना अंदाज में खून के निशानों को पानी से धोकर साफ करने की कोशिश की.
हत्या के बाद हादसा दिखाने की रची कहानी
पुलिस का कहना है कि पत्नी की हत्या के बाद आरोपी 20 मिनट के लिए घूमने चला गया. घर वापस आने के बाद आरोपी ने अपने भाइयों को फोन किया और बताया कि एक्सीडेंट में उसकी पत्नी बेहोश हो गई है. उसे अस्पताल लेकर जाना है. फिर उसके भाई आए और उसे अस्पताल लेकर गए. अब तक सबकुछ आरोपी के हिसाब से हुआ था, लेकिन मृतका के मायके वालों को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ. परिजनों को अनहोनी का शक हुआ तो मृतका के पति और उसके भाइयों के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया. जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी.
आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार
पुलिस का कहना है कि जब उन्होंने सख्ती से पूछताछ की, तो आरोपी पति टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. फतेहपुर एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि पूरी घटना की साइंटिफिक और फोरेंसिक जांच की गई है. हत्या में इस्तेमाल कुकर का ढक्कन और बाथटब बरामद कर लिया गया है. मुख्य आरोपी सरकारी शिक्षक पति दिलीप यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.
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