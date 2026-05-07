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होटल नहीं तो मंदिर में मिलते हैं...इंस्टाग्राम पर पत्नी के जाल में बुरा फंसा पति, दूसरी शादी के चक्कर में पहुंचा सलाखों के पीछे

Prayagraj Trending News: इंस्टाग्राम पर दोस्ती फिर प्यार भरी बातें और शादी का प्रस्ताव...वैसे ये कोई नहीं बात नहीं है. लेकिन प्रयागराज में एक शख्स ने इंस्टाग्राम पर अपनी ही पत्नी को शादी का प्रोपजल दे डाला. इसके बाद पतिदेव के साथ जो हुआ वो स्टोरी में पढ़ें.  

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: May 07, 2026, 02:03 PM IST
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अपनी पत्नी को गर्लफ्रेंड समझ बैठा पति
अपनी पत्नी को गर्लफ्रेंड समझ बैठा पति

Prayagraj: प्रयागराज के दारागंज इलाके में रिश्तों, सोशल मीडिया और धोखे से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. यहां एक शादीशुदा युवक अपनी ही पत्नी को इंस्टाग्राम पर पहचान नहीं पाया और उसे दूसरी लड़की समझकर शादी का प्रस्ताव दे बैठा. मामला तब खुला जब दोनों की मुलाकात नागवासुकि मंदिर के पास हुई. 

कई बरसों से अलग रह रहे थे पति-पत्नी
जानकारी के मुताबिक नवाबगंज क्षेत्र की रहने वाली सोनी त्रिपाठी की शादी करीब नौ साल पहले प्रतापगढ़ जिले के किसुनदास गांव निवासी प्रभुदत्त त्रिपाठी उर्फ राजा से हुई थी. दंपति की एक पांच वर्षीय बेटी भी है. आरोप है कि शादी के कुछ वर्षों बाद पति और ससुराल पक्ष की प्रताड़ना से परेशान होकर सोनी मायके में रहने लगी. पिछले चार-पांच वर्षों से दोनों अलग रह रहे थे. 

दूसरी युवती समझ इंस्टाग्राम पर अपनी ही पत्नी से जुड़ा पति
इसी दौरान सोनी ने अपने पति की सच्चाई जानने के लिए इंस्टाग्राम पर फर्जी नाम से नई आईडी बनाई. सोशल मीडिया पर प्रभुदत्त उससे जुड़ गया और बातचीत शुरू हो गई. पत्नी को पहचान न पाने वाला पति उसे दूसरी युवती समझ बैठा. धीरे-धीरे चैटिंग बढ़ी और उसने शादी का प्रस्ताव तक दे डाला. इतना ही नहीं वह लगातार होटल में मिलने का दबाव भी बना रहा था.  

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अपनी ही पत्नी से मंदिर में मिलने पहुंचा शख्स
महिला ने होटल में मिलने से इनकार किया तो आखिरकार नागवासुकि मंदिर में मिलने की बात तय हुई. शनिवार दोपहर करीब दो बजे प्रभुदत्त अपने एक दोस्त के साथ मंदिर पहुंचा, जबकि सोनी पहले से अपने परिजनों के साथ वहां मौजूद थी. बताया जा रहा है कि सोनी चेहरे पर दुपट्टा और आंखों पर चश्मा लगाकर वहां पहुंची थी.

पत्नी को देख भड़क उठा पति
कुछ देर बातचीत के बाद जैसे ही महिला ने अपना चेहरा दिखाया, प्रभुदत्त के होश उड़ गए. आरोप है कि पत्नी को सामने देखकर वह भड़क उठा और वहां हंगामा करने लगा. इस दौरान उसने मारपीट की कोशिश की और पत्नी व उसके परिवार को धमकी भी दी. मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी. 

पत्नी की शिकायत पर पत्नी ने की कार्रवाई 
दारागंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और महिला की शिकायत के आधार पर आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज किया. पुलिस का कहना है कि जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. थाना प्रभारी ज्ञानेश्वर मिश्र के अनुसार पूरे मामले की जांच की जा रही है. 

ये भी पढ़ें : ये 'वीरु' नहीं 'बसंती' है सर! मऊ में प्रेमी से शादी की जिद में टॉवर पर चढ़ी प्रेमिका, नीचे उतारने में पुलिस के छूटे पसीने

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