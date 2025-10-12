Fatehpur News: पहले पत्नी को उतारा मौत के घाट, फिर खुद को गोली मारकर जिंदगी से कहा अलविदा, वजह जानकर कांप उठे लोग!

Fatehpur News: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में शनिवार की रात एक बेहद दर्दनाक डबल मर्डर की घटना सामने आई. इस दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया और ग्रामीणों को झकझोर कर रख दिया.

क्या है पूरा मामला

दरअसल यह घटना फतेहपुर जिले के लम्हेटा गांव की है जानकारी के अनुसार, मुकेश हाल ही में दिल्ली से अपने गांव लौटा था. गांव लौटने के बाद उसे अपनी पत्नी के कथित अवैध संबंधों की जानकारी मिली. इसी कारण दोनों के बीच विवाद और तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था। शनिवार की रात यह तनाव इतना बढ़ गया कि मुकेश ने गुस्से में आकर पहले पत्नी गुड़िया की हत्या कर दी और फिर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली.

पुलिस कार्रवाई, जांच और पोस्टमार्टम

घटना की सूचना मिलते ही गाजीपुर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. दोनों शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. मौके से तमंचा भी बरामद किया गया. पुलिस अधीक्षक अनूप सिंह और अपर पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति की जानकारी ली. उन्होंने कहा कि मामले की गहनता से जांच की जाएगी और जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी.

गांव में शोक और परिवार की त्रासदी

घटना से पूरे गांव में शोक और सन्नाटा पसरा हुआ है. ग्रामीणों का कहना है कि अवैध संबंधों की जानकारी दोनों के बीच विवाद का कारण बना. सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि मृतक दंपती अपनी तीन छोटी-छोटी बेटियों को अनाथ छोड़ गए हैं. उनकी मां-बाप की मौत से इन बच्चों के जीवन में एक ही रात में अंधेरा छा गया.

