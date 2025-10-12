Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2958672
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

Fatehpur News: पहले पत्नी को उतारा मौत के घाट, फिर खुद को गोली मारकर जिंदगी से कहा अलविदा, वजह जानकर कांप उठे लोग!

 Fatehpur News: फतेहपुर के एक गांव में पति  ने अपनी पत्नी की हत्या के बाद आत्महत्या कर ली. घटना से तीन बेटियां अनाथ हुईं. पुलिस ने मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम किया, जांच गहनता से चल रही है.

 

Edited By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 12, 2025, 03:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI photo credit gimini
AI photo credit gimini

Fatehpur News: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में शनिवार की रात एक बेहद दर्दनाक डबल मर्डर की घटना सामने आई. इस दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया और ग्रामीणों को झकझोर कर रख दिया.

क्या है पूरा मामला 
दरअसल यह घटना फतेहपुर जिले के लम्हेटा गांव की है जानकारी के अनुसार, मुकेश हाल ही में दिल्ली से अपने गांव लौटा था. गांव लौटने के बाद उसे अपनी पत्नी के कथित अवैध संबंधों की जानकारी मिली. इसी कारण दोनों के बीच विवाद और तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था। शनिवार की रात यह तनाव इतना बढ़ गया कि मुकेश ने गुस्से में आकर पहले पत्नी गुड़िया की हत्या कर दी और फिर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली.

पुलिस कार्रवाई, जांच और पोस्टमार्टम
घटना की सूचना मिलते ही गाजीपुर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. दोनों शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. मौके से तमंचा भी बरामद किया गया.  पुलिस अधीक्षक अनूप सिंह और अपर पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति की जानकारी ली. उन्होंने कहा कि मामले की गहनता से जांच की जाएगी और जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

गांव में शोक और परिवार की त्रासदी
घटना से पूरे गांव में शोक और सन्नाटा पसरा हुआ है.  ग्रामीणों का कहना है कि अवैध संबंधों की जानकारी दोनों के बीच विवाद का कारण बना. सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि मृतक दंपती अपनी तीन छोटी-छोटी बेटियों को अनाथ छोड़ गए हैं. उनकी मां-बाप की मौत से इन बच्चों के जीवन में एक ही रात में अंधेरा छा गया.

यह भी पढ़ें : जब मेरा नाम आएगा, तभी जाऊंगा… रवि किशन ने जीता फिल्मफेयर अवॉर्ड,  लापता लेडीज’ में शानदार अभिनय के लिए मिला सम्मान
 

TAGS

Fatehpur News

Trending news

Fatehpur News
पहले पत्नी को उतारा मौत के घाट, फिर खुद को गोली मारकर जिंदगी से कहा अलविदा
Shravasti News
मां, अब मैं और सहन नहीं कर सकती हूं... दहेज की भेंट चढ़ी गई गर्भवती विवाहिता
Ravi Kishan
जब मेरा नाम आएगा, तभी जाऊंगा… रवि किशन ने जीता फिल्मफेयर अवॉर्ड
Rudraprayag news
दो दिन तक घर में पड़ी रही डेढ़ बॉडी, गांव में कोई कंधा देने वाला नहीं
firecracker businessman qadir
पल-पल ठिकाने बदल रहा भगोड़ा कादिर, पटाखा कारोबारी पर धोखाधड़ी-ठगी जैसे संगीन आरोप
UP Encounter
अपराधियों के लिए काल बनी पुलिस, पिछले कुछ घंटों में लखनऊ से उन्नाव तक एनकाउंटर
Mathura News
Mathura News: भक्तों के लिए गुड न्यूज, सुबह-सवेरे प्रेमानंद महाराज ने फिर दिए दर्शन
aligarh news
दवा लेकर लौट रहा था युवक, अज्ञात बदमाशों ने बरसा दी गोलियां
Uttarakhand Diwali DA bonus
दीपावली होगा और खुशहाल! सरकारी कर्मचारियों को बोनस व डीए देने की तैयारी, ये है प्लान
High Voltage Drama in Mathura
पति-पत्नी और वो...गेस्ट हाउस में प्रेमिका संग उड़ा रहा था गुलछर्रे, फिर जो हुआ...