'मैं भूखा हूं...' 30 केसों की सुनवाई के बाद थककर चूर हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज, इस मामले में सुरक्षित रखा फैसला

Allahabad High Court Judge/मोहम्मद गुफरान: इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ के जस्टिस सुभाष विद्यार्थी चर्चाओं में हैं. उनका धैर्य उस वक्त जवाब दे गया, जब जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने एक दिन में 235 मामलों की सुनवाई की. शाम 7 बजे तक चली मैराथन सुनवाई के बाद उन्होंने खुली अदालत में खुले दिल से स्वीकार किया कि वे शारीरिक रूप से थक चुके हैं और उन्हें भूख लगी है, इसलिए वे फैसला लिखवाने की स्थिति में नहीं हैं.

खुली अदालत में ही जताई असमर्थता

दरअसल, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में मंगलवार को एक दिन में अत्यधिक संख्या में मामले सूचीबद्ध थे. जिसकी वजह से जस्टिस सुभाष विद्यार्थी को खुली अदालत में ही अपनी असमर्थता व्यक्त करनी पड़ी. उन्होंने कहा कि मैं भूखा हूं और थक चुका हूं. इसलिए तत्काल निर्णय लिखाना संभव नहीं है और आदेश सुरक्षित रखा जाता है.

इस मामले का फैसला सुरक्षित

यह टिप्पणी जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने चंद्रलेखा सिंह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान की. ये मामला 2025 में ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) के आदेश के खिलाफ दायर याचिका से जुड़ा है. हाई कोर्ट ने मई 2025 में डीआरटी का आदेश निरस्त करते हुए मामले को पुनः निर्णय के लिए भेजा था और याची को सुनवाई का अवसर देने का निर्देश दिया था.

सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी चुनौती

इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जहां 25 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का आदेश यह कहते हुए रद्द कर दिया कि संबंधित पक्षकार को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि वह याचिका का शीघ्र निस्तारण करे और संभव हो तो छह महीने में ही फैसला दे. यह समयसीमा 24 फरवरी 2026 तक की थी.

235 मामले थे सूचीबद्ध, 30 पर सुनवाई

मंगलवार को जस्टिस विद्यार्थी के सामने 235 मामले सूचीबद्ध थे, जिनमें 92 नए मामले, 101 नियमित मामले, 39 ताजा विविध आवेदन और अतिरिक्त सूची में तीन मामले शामिल थे. सवा चार बजे तक वह सिर्फ 29 ताजा मामलों की ही सुनवाई कर सके थे. इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट से वापस आए वर्तमान मामले की जानकारी दी गई, जिसके बाद कोर्ट ने तुरंत इसकी सुनवाई शुरू की.

तत्काल निर्णय लिखाने की स्थिति में नहीं-जस्टिस

इस मामले में याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज कुदेसिया, विपक्षियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुदीप कुमार और केनरा बैंक की ओर से अधिवक्ता पीके श्रीवास्तव ने बहस की. सुनवाई अपराह्न सवा चार बजे शुरू होकर शाम सात बजकर 10 मिनट तक चली. लंबी बहस और पूरे दिन की कार्यवाही के बाद जस्टिस ने खुद को बहुत थका हुआ बताते हुए कहा कि वह तत्काल निर्णय लिखाने की स्थिति में नहीं हैं.

निर्णय सुरक्षित रखते हुए न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी उल्लेख किया कि भारी सूची के कारण सीमित मामलों की ही सुनवाई संभव हो सकी. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को ध्यान में रखते हुए इस विशेष मामले की सुनवाई प्राथमिकता पर की गई.

