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प्रयागराज: शत्रु संपत्ति पर अवैध प्लाटिंग का खुलासा, अतीक के करीबियों पर दर्ज हुई एफआईआर

Prayagraj News: प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के करीबियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. ताजा मामले में शहर के करैली इलाके में स्थित 'शत्रु संपत्ति' पर अवैध रूप से प्लाटिंग करने का गंभीर मामला सामने आया है.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 31, 2026, 11:45 AM IST
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प्रयागराज: शत्रु संपत्ति पर अवैध प्लाटिंग का खुलासा, अतीक के करीबियों पर दर्ज हुई एफआईआर

Prayagraj News: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के करीबियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. ताजा मामले में शहर के करैली इलाके में स्थित 'शत्रु संपत्ति' पर अवैध रूप से प्लाटिंग करने का गंभीर मामला सामने आया है. प्रशासन द्वारा की गई शुरुआती जांच के बाद अब इस मामले में कानूनी शिकंजा कसना शुरू हो गया है.

क्या है पूरा मामला?
दरअसल, करैली क्षेत्र में स्थित एक बेशकीमती जमीन, जिसे सरकारी रिकॉर्ड में 'शत्रु संपत्ति' के रूप में दर्ज किया गया है, पर भू-माफियाओं की नजर थी. आरोप है कि माफिया अतीक अहमद के गुर्गों ने प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर इस जमीन पर अवैध रूप से प्लाटिंग शुरू कर दी थी. वे न केवल जमीन को खुर्द-बुर्द करने की फिराक में थे, बल्कि आम लोगों को वहां जमीन बेचने का झांसा भी दे रहे थे.

किन लोगों पर हुई कार्रवाई?
इस मामले की जानकारी मिलने पर राजस्व विभाग के अधिकारी हरकत में आए. लेखपाल की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर करैली थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस के अनुसार, जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, उनमें मुख्य रूप से अतीक के करीबी माने जाने वाले राशिद उर्फ नीलू, असलम, जकी अहमद और अफजल शामिल हैं. इन सभी पर सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने और अवैध निर्माण/प्लाटिंग करने के आरोप लगाए गए हैं.

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पुलिस और प्रशासन की आगे की रणनीति
एफआईआर दर्ज होने के बाद अब पुलिस और राजस्व विभाग की टीम मामले की गहराई से जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि यह जांच प्रक्रिया पूरी तरह से तथ्यों और साक्ष्यों पर आधारित होगी। इसके लिए विशेष रूप से राजस्व दस्तावेजों का गहन सत्यापन किया जा रहा है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि अवैध प्लाटिंग का दायरा कितना बड़ा है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जे को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. फिलहाल, पुलिस नामजद आरोपियों की तलाश कर रही है और उनके नेटवर्क को खंगाल रही है ताकि इस अवैध धंधे में शामिल अन्य लोगों के नाम भी सामने आ सकें.

सतर्क रहें आम नागरिक
इस कार्रवाई के साथ ही जिला प्रशासन ने आम जनता के लिए भी चेतावनी जारी की है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी जमीन को खरीदने से पहले उसकी वैधानिकता की जांच जरूर कर लें. विशेष रूप से ऐसी संपत्तियां जो विवादित हैं या जिनके कागजात संदिग्ध हैं, उनसे दूर रहना ही बेहतर है.

 

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