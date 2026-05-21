डॉक्टर्स और वकीलों के बीच लड़ाई आर पार, निजी अस्पताल के चिकित्सकों का बड़ा ऐलान

Doctors vs Lawyers Prayagraj: स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में डॉक्टरों और वकीलों के बीच विवाद अब एक बड़े आंदोलन का रूप लेने जा रहा है. पुलिस प्रशासन की 'एकतरफा कार्रवाई' से नाराज डॉक्टरों ने अब आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है.

आईएमए प्रयागराज का बड़ा ऐलान

आईएमए प्रयागराज के अध्यक्ष डॉ. एके मिश्रा ने साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि डॉक्टरों के साथ हो रहे इस सौतेले व्यवहार को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. डॉक्टरों का आरोप है कि पुलिस ने केवल डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जबकि मारपीट करने वाले दोषी वकीलों को पूरी तरह से बचा लिया गया है. एक पक्षी हुई कार्रवाई के विरोध में इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के तत्वाधान में कल सुबह 8 बजे से 24 घंटे की टोकन स्ट्राइक रहेगी.

निजी अस्पताल भी हड़ताल पर

इस दौरान प्रयागराज में सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पताल पूरी तरह बंद रहेंगे. यह बंदी मांग पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल जाएगी. इस पूरे मामले पर यूपी आईएमए भी अब डॉक्टरों के समर्थन में उतर आया है. एएमए का कहना है कि जो छात्र अपनी कड़ी मेहनत से यहां एमडी (MD) और एमएस (MS) की पढ़ाई करने आए हैं, इस झूठे और एकतरफा मुकदमों से उनका पूरा करियर दांव पर लग गया है. पिछले 30 घंटों से प्रशासन सिर्फ आश्वासन दे रहा है, लेकिन वकीलों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई.

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मरीजों को भुगतना पड़ेगा खामियाजा

अगर यह गतिरोध जल्द नहीं सुलझा, तो इसका सबसे बड़ा खामियाजा गरीब मरीजों को भुगतना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि कल की जो स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल में घटना घटी थी. सिर्फ एकपक्षीय कार्रवाई को देखते हुए दुखी होकर हम लोगों को मजबूरी में हड़ताल पर जाना पड़ रहा है. शुक्रवार को सुबह 8 बजे से 24 घंटे के लिए हम लोग टोकन स्ट्राइक पर जा रहे हैं. कल पूरी तरीके से प्राइवेट, सरकारी सारे अस्पताल बंद रहेंगें.

दोनों पक्षों को बुलाकर सुलझाया जाए

डॉक्टरों ने प्रशासन से पुरजोर अपील की है कि दोनों पक्षों को बुलाकर इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए, ताकि स्वास्थ्य सेवाएं ठप न हों और गरीब मरीजों को दर-दर न भटकना पड़े. अब देखना यह होगा कि क्या प्रशासन इस गंभीर चेतावनी के बाद जागता है या फिर प्रयागराज की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाएगी.

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