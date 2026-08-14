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काकोरी के नायक के लिए सम्मान की जंग: ठाकुर रोशन सिंह पर रखा जाए प्रयागराज के SRN अस्पताल का नाम, 10 दिन से अनिश्चिकालीन धरना जारी

Prayagraj News: प्रयागराज में काकोरी के नायक का सम्मान दिलाने के लिए अनिश्चितकालीन धरना 10वें दिन भी जारी रहा. प्रदर्शनकारियों की मांग है कि SRN अस्पताल का नाम काकोरी के नायक ठाकुर रोशन सिंह के नाम पर रखा जाए.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 14, 2026, 11:04 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 11:04 PM IST
काकोरी के नायक के लिए सम्मान की जंग: ठाकुर रोशन सिंह पर रखा जाए प्रयागराज के SRN अस्पताल का नाम, 10 दिन से अनिश्चिकालीन धरना जारी

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