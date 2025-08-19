Kaushambi News: इंस्टाग्राम पर दिखाई जहर की शीशी... मेटा ने पुलिस को भेजा अलर्ट, फिर जो हुआ बन गया चर्चा का विषय

Kaushambi News: उत्तर प्रदेश के कौशांबी से एक चौका देने वाला मामला सामने आया है.जहां पर एक युवक इंस्टाग्राम पर जहर खाने से जुड़ा वीडियो पोस्ट किया. इस पोस्ट को देखते ही मेटा की टीम सक्रिय हो गई.
Kaushambi News/अली मुक्ता: कौशांबी जिले में रविवार रात एक युवक की जान समय रहते बच गई. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा ने युवक की सुसाइड प्लानिंग पकड़ ली और पुलिस को अलर्ट किया. इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने युवक को थाने बुलाकर उसकी काउंसिलिंग कराई और परिवार के सुपुर्द कर दिया.
कहां का है यह मामला
पिपरी थाना क्षेत्र के औंधन गांव निवासी 20 वर्षीय वेद कुमार पाल ने रविवार की रात इंस्टाग्राम पर जहर खाने से जुड़ा वीडियो पोस्ट किया. वीडियो में युवक हाथ में जहर की शीशी लिए नजर आ रहा था. इंस्टाग्राम पर पोस्ट देखते ही मेटा की टीम सक्रिय हो गई. युवक की लोकेशन और आईडी ट्रेस करने के बाद मेटा ने सीधे एक्स (ट्विटर) पर कौशांबी पुलिस को टैग करते हुए अलर्ट किया.
एसपी का बयान
एसपी राजेश कुमार ने बताया कि अलर्ट मिलते ही पिपरी थानाध्यक्ष सिद्धार्थ सिंह हरकत में आए और पुलिस टीम को युवक के घर भेजा. युवक को थाने लाकर उपनिरीक्षक अनिल कुमार पांडेय की मौजूदगी में काउंसिलिंग कराई गई और बाद में परिजनों को सौंप दिया गया. वेद कुमार स्नातक की पढ़ाई के बाद महाराष्ट्र की एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है. वह कुछ दिन पहले ही घर आया था.
