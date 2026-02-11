Allahabad High Court News: फिर बहाल हो सकते हैं IAS अभिषेक प्रकाश, घूसखोरी का केस रद्द, राहत मिलने की जगी आस

Allahabad High Court News: इन्वेस्ट यूपी रिश्वत कांड में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मुकदमा रद्द कर दिया है. जिससे घूसखोरी के आरोप में निलंबित चल रहे आईएएस अभिषेक प्रकाश अब बहाल हो सकते हैं. इस मामले में कारोबारी निकांत जैन के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किए थे. जिन्हें हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है.

इस मामले में लटक रही तलवार

हालांकि, रक्षा औद्योगिक गलियारे के लिए सरोजनी नगर के भटगांव में भूमि अधिग्रहण में किए गए 20 करोड़ रुपये के घोटाले में अभी भी अभिषेक प्रकाश की गर्दन नहीं छुटी है. आपको बता दें, एसईएएल सोलर पी6 प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारी विश्वजीत दत्ता ने शिकायत की थी. जिसपर 20 मार्च 2025 को सरकार ने अभिषेक प्रकाश को निलंबित कर दिया था. मामले में उनके करीबी निकांत जैन को गिरफ्तार किया गया था.

बहाली का रास्ता हुआ साफ

गोमती नगर थाने में दर्ज मुकदमे के आधार पर पुलिस ने दोनों पर लगे घूसखोरी के आरोप की जांच शुरू की थी, लेकिन सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया था. रिपोर्ट्स की मानें तो पुलिस की एफआईआर में अभिषेक के नाम की जगह निकांत जैंन और इन्वेस्ट यूपी के एक अधिकारी का जिक्र हुआ था. अब इस मामले में दर्ज मुकदमा रद्द होने हो गया है. जिसके बाद अभिषेक प्रकाश की बहाली का रास्ता साफ हो गया है.

अभी भी कम नहीं हुई मुश्किलें

ये बात और है कि उनकी मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं. उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर विजिलेंस और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच चल रही है. उधर, उनका नाम सरोजनी नगर के भटगांव में रक्षा औद्योगिक गलियारे के लिए भूमि अधिग्रहण में किए गए 20 करोड़ रुपये के घोटाले में भी शामिल है. सरकार ने इस मामले की जांच राजस्व परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष डा. रजनीश दुबे से कराई थी.

बिना जांच मुआवजा वितरित

अगस्त 2024 में शासन को 83 पन्नों की जांच रिपोर्ट भेजी गई थी. जिसमें अभिषेक प्रकाश समेत 18 अधिकारियों को आरोपी बनाया गया था. आरोप है कि भूमाफिया ने अधिकारियों के साथ सांठगांठ करके पट्टे भूमि को असंक्रमणीय श्रेणी की भूमि को संक्रमणीय घोषित कराया था. इस मामले की जांच में 90 पट्टे फर्जी पाए गए थे. इनमें 11 व्यक्तियों के नाम पट्टे में दर्ज ही नहीं थे. इसके बाद भी अधिकारियों ने मालिकाना हक की जांच किए बगैर मुआवजा वितरित किया था.

कौन-कौन ठहराया गया था दोषी?

इस पूरे मामले की जांच में अभिषेक प्रकाश समेत तत्कालीन एडीएम, चार एसडीएम, चार तहसीलदार, एक नायब तहसीलदार, तीन कानूनगो और दो लेखपालों को दोषी ठहराया गया था. इनमें से अभिषेक प्रकाश को छोड़कर बाकी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है. जिस समय भूमि अधिग्रहण हुआ था, उस समय अभिषेक प्रकाश लखनऊ के जिलाधिकारी थे.

