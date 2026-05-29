Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3232712
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

इंजीनियरिंग छोड़ खाकी पहनी... जानें कौन हैं IPS सागर जैन, प्रयागराज में मिली बड़ी जिम्मेदारी, साइबर क्राइम पर भी रहेगी नजर

Who is IPS Sagar Jain: हाल में प्रयागराज ट्रांसफर हुए IPS सागर जैन को डीसीपी क्राइम बनाया गया है. इसके साथ ही वो साइबर क्राइम की भी जिम्मेदारी संभालेंगे. आइये जानते हैं IPS सागर जैन के करियर के बारे में, जिन्होंने इंजीनियरिंग छोड़ खाकी पहनने का फैसला किया. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: May 29, 2026, 10:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IPS Sagar Jain
IPS Sagar Jain

Prayagraj: 2019 बैच के आईपीएस अधिकारी सागर जैन को प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है. उन्हें डीसीपी क्राइम बनाया गया है. इसके साथ ही साइबर क्राइम की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर रहेगी. हाल ही में उनका तबादला प्रयागराज किया गया था. तेज कार्रवाई, जनसुनवाई और अपराध नियंत्रण को लेकर चर्चित रहे सागर जैन अब संगम नगरी में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने की भूमिका निभाएंगे. 

पिता का सपना था इंजीनियर बनें
मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के पिपरिया गांव से निकलकर आईपीएस बनने तक का सफर सागर जैन के लिए आसान नहीं रहा. 20 दिसंबर 1991 को जन्मे सागर जैन ने शुरुआती पढ़ाई गांव के प्राइमरी स्कूल से की. इसके बाद उन्होंने सेंट जोसेफ स्कूल से हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की. पिता अशोक जैन का सपना था कि बेटा इंजीनियर बने, और सागर ने इस सपने को सच भी कर दिखाया.

इंजीनियरिंग में नहीं लगा मन
आईआईटी की तैयारी के लिए वह कोटा गए और फिर JEE Advanced क्वालिफाई कर आईआईटी धनबाद में दाखिला लिया. यहां से उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया. पढ़ाई पूरी होते ही उन्हें सालाना 9 लाख रुपये के पैकेज पर नौकरी मिली और जमशेदपुर में असिस्टेंट मैनेजर के रूप में काम शुरू किया. लेकिन कॉर्पोरेट नौकरी उन्हें संतुष्टि नहीं दे सकी. 

Add Zee News as a Preferred Source

इंजीनियर के बाद DFO और फिर IPS बने
करीब डेढ़ साल नौकरी करने के बाद उन्होंने सिविल सेवा की तैयारी का फैसला किया. पहले प्रयास में असफलता मिली, लेकिन दूसरे प्रयास में यूपीएससी परीक्षा पास कर भारतीय वन सेवा (IFS) में चयन हो गया. देहरादून में ट्रेनिंग के दौरान भी उनका लक्ष्य आईपीएस बनना ही रहा. नौकरी के साथ लगातार तैयारी जारी रखी और 2018 की यूपीएससी परीक्षा में 160वीं रैंक हासिल कर आईपीएस बने. उन्हें 2019 बैच मिला. 

मुरादाबाद में हुई पहली तैनाती 
प्रशिक्षण के बाद सागर जैन की पहली महत्वपूर्ण तैनाती मुरादाबाद में हुई, जहां उन्होंने सीओ कंठ, सिविल लाइंस, ठाकुरद्वारा और कोतवाली जैसे क्षेत्रों में काम किया. बाद में उन्हें एएसपी और फिर एसपी पद की जिम्मेदारी मिली. सहारनपुर में एएसपी ग्रामीण और एसपीआरए रहते हुए उन्होंने अपराधियों के खिलाफ कई बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया. बताया जाता है कि अब तक 30 से ज्यादा एनकाउंटर ऑपरेशन में उनकी अहम भूमिका रही है. 

अब प्रयागराज में डीसीपी क्राइम और साइबर क्राइम की कमान मिलने के बाद उनसे अपराध और ऑनलाइन फ्रॉड पर प्रभावी नियंत्रण की उम्मीद बढ़ गई है. 

ये भी पढ़ें : यूपी में 9 PCS अफसरों का तबादला, कई SDM भी बदले गए, योगी सरकार का बड़ा फेरबदल

 

TAGS

prayagraj latest news

Trending news

prayagraj latest news
इंजीनियरिंग छोड़ खाकी पहनी, कौन हैं IPS सागर जैन; प्रयागराज में मिली बड़ी जिम्मेदारी
Gorakhpur News
आसमान में चमत्कार! गोरखपुर में सूर्य के चारों ओर अद्भुत घेरा देख लोग हुए हैरान
lucknow weather news
लखनऊ समेत पूरे यूपी में अगले 48 घंटे भारी ! 100 की रफ्तार से आंधी-बारिश का अलर्ट
Moradabad news
85% पूरा हुआ मुरादाबाद रिंग रोड; जानें कब शुरू होगा वाहनों का 'फर्राटा' सफर
Bundelkhand Red Alert
पश्चिमी विक्षोभ का कहर, बुंदेलखंड में आधी रात मची चीख-पुकार
prayagraj latest news
प्रयागराज में दर्दनाक सड़क हादसा, बेकाबू बस ने कार को टक्कर मारी; 3 लोगों की मौत
noida jewar airport
अब नोएडा-गाजियाबाद का मौसम बताएगा जेवर एयरपोर्ट! IMD बना रहा हाईटेक वेदर स्टेशन
Ghaziabad weather news
गाजियाबाद में मौसम का ‘टॉरनेडो ट्विस्ट’! तूफानी हवाओं के साथ बारिश और ओलों का अलर्ट
Saharanpur news
सहारनपुर: पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश ढेर; इंस्पेक्टर और सिपाही घायल
Noida News
NCR को मिलने जा रहा ट्रैफिक का सुपर समाधान, 65KM का ईस्टर्न बाईपास करेगा सफर आसान