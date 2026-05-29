इंजीनियरिंग छोड़ खाकी पहनी... जानें कौन हैं IPS सागर जैन, प्रयागराज में मिली बड़ी जिम्मेदारी, साइबर क्राइम पर भी रहेगी नजर

Prayagraj: 2019 बैच के आईपीएस अधिकारी सागर जैन को प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है. उन्हें डीसीपी क्राइम बनाया गया है. इसके साथ ही साइबर क्राइम की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर रहेगी. हाल ही में उनका तबादला प्रयागराज किया गया था. तेज कार्रवाई, जनसुनवाई और अपराध नियंत्रण को लेकर चर्चित रहे सागर जैन अब संगम नगरी में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने की भूमिका निभाएंगे.

पिता का सपना था इंजीनियर बनें

मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के पिपरिया गांव से निकलकर आईपीएस बनने तक का सफर सागर जैन के लिए आसान नहीं रहा. 20 दिसंबर 1991 को जन्मे सागर जैन ने शुरुआती पढ़ाई गांव के प्राइमरी स्कूल से की. इसके बाद उन्होंने सेंट जोसेफ स्कूल से हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की. पिता अशोक जैन का सपना था कि बेटा इंजीनियर बने, और सागर ने इस सपने को सच भी कर दिखाया.

इंजीनियरिंग में नहीं लगा मन

आईआईटी की तैयारी के लिए वह कोटा गए और फिर JEE Advanced क्वालिफाई कर आईआईटी धनबाद में दाखिला लिया. यहां से उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया. पढ़ाई पूरी होते ही उन्हें सालाना 9 लाख रुपये के पैकेज पर नौकरी मिली और जमशेदपुर में असिस्टेंट मैनेजर के रूप में काम शुरू किया. लेकिन कॉर्पोरेट नौकरी उन्हें संतुष्टि नहीं दे सकी.

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इंजीनियर के बाद DFO और फिर IPS बने

करीब डेढ़ साल नौकरी करने के बाद उन्होंने सिविल सेवा की तैयारी का फैसला किया. पहले प्रयास में असफलता मिली, लेकिन दूसरे प्रयास में यूपीएससी परीक्षा पास कर भारतीय वन सेवा (IFS) में चयन हो गया. देहरादून में ट्रेनिंग के दौरान भी उनका लक्ष्य आईपीएस बनना ही रहा. नौकरी के साथ लगातार तैयारी जारी रखी और 2018 की यूपीएससी परीक्षा में 160वीं रैंक हासिल कर आईपीएस बने. उन्हें 2019 बैच मिला.

मुरादाबाद में हुई पहली तैनाती

प्रशिक्षण के बाद सागर जैन की पहली महत्वपूर्ण तैनाती मुरादाबाद में हुई, जहां उन्होंने सीओ कंठ, सिविल लाइंस, ठाकुरद्वारा और कोतवाली जैसे क्षेत्रों में काम किया. बाद में उन्हें एएसपी और फिर एसपी पद की जिम्मेदारी मिली. सहारनपुर में एएसपी ग्रामीण और एसपीआरए रहते हुए उन्होंने अपराधियों के खिलाफ कई बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया. बताया जाता है कि अब तक 30 से ज्यादा एनकाउंटर ऑपरेशन में उनकी अहम भूमिका रही है.

अब प्रयागराज में डीसीपी क्राइम और साइबर क्राइम की कमान मिलने के बाद उनसे अपराध और ऑनलाइन फ्रॉड पर प्रभावी नियंत्रण की उम्मीद बढ़ गई है.

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