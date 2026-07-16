आजम खान की जौहर अली यूनिवर्सिटी पर संकट, 38 भवनों को गिराने के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएगी यूनिवर्सिटी

हाईकोर्ट जाने की तैयारी में यूनिवर्सिटी प्रशासन

आरडीए के इस सख्त आदेश के बाद जौहर अली यूनिवर्सिटी प्रशासन में खलबली मची है। सूत्रों के मुताबिक, यूनिवर्सिटी प्रबंधन इस कार्रवाई को रोकने के लिए कानूनी रास्ते तलाश रहा है. इसके लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकीलों से लगातार कानूनी राय ली जा रही है. तैयारी की जा रही है कि बहुत जल्द हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की जाए. इस याचिका के जरिए यूनिवर्सिटी प्रशासन रामपुर विकास प्राधिकरण के ध्वस्तीकरण आदेश को पूरी तरह से रद्द करने या फिर कोर्ट से इस पर तुरंत रोक लगाने की मांग करेगा, ताकि यूनिवर्सिटी को बड़ी राहत मिल सके.