आजम खान की जौहर अली यूनिवर्सिटी पर संकट, 38 भवनों को गिराने के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएगी यूनिवर्सिटी

राज्य चुनें
Prayagraj News : उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर एक बार फिर कानूनी संकट गहरा गया है. रामपुर विकास प्राधिकरण (RDA) द्वारा यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को गिराने का आदेश दिए जाने के बाद हड़कंप मच गया है. अब इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी एक बड़ी ख़बर सामने आ रही है. यूनिवर्सिटी प्रशासन इस ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ बहुत जल्द इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहा है.
क्यों मिला है इमारतों को गिराने का आदेश?
रामपुर विकास प्राधिकरण (RDA) का आरोप है कि जौहर अली यूनिवर्सिटी परिसर के अंदर बने 38 भवनों का निर्माण बिना नक्शा पास कराए किया गया है. आरडीए ने सख्त रुख अपनाते हुए आदेश जारी किया है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन 15 दिनों के अंदर खुद इन 38 भवनों को ढहा दे. आरडीए ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर तय समय के भीतर इन अवैध निर्माणों को खुद नहीं हटाया गया, तो प्राधिकरण खुद बुलडोजर चलाकर इन्हें ध्वस्त कर देगा और इसका खर्च भी यूनिवर्सिटी से वसूला जाएगा.
हाईकोर्ट जाने की तैयारी में यूनिवर्सिटी प्रशासन
आरडीए के इस सख्त आदेश के बाद जौहर अली यूनिवर्सिटी प्रशासन में खलबली मची है। सूत्रों के मुताबिक, यूनिवर्सिटी प्रबंधन इस कार्रवाई को रोकने के लिए कानूनी रास्ते तलाश रहा है. इसके लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकीलों से लगातार कानूनी राय ली जा रही है. तैयारी की जा रही है कि बहुत जल्द हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की जाए. इस याचिका के जरिए यूनिवर्सिटी प्रशासन रामपुर विकास प्राधिकरण के ध्वस्तीकरण आदेश को पूरी तरह से रद्द करने या फिर कोर्ट से इस पर तुरंत रोक लगाने की मांग करेगा, ताकि यूनिवर्सिटी को बड़ी राहत मिल सके.
छात्रों और यूनिवर्सिटी के भविष्य पर संकट
जौहर अली यूनिवर्सिटी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान का एक ड्रीम प्रोजेक्ट रही है, जो लंबे समय से विवादों और कानूनी लड़ाइयों में घिरा हुआ है. एक साथ 38 इमारतों को गिराने के आदेश से न सिर्फ यूनिवर्सिटी की साख पर असर पड़ेगा, बल्कि वहां पढ़ रहे सैकड़ों छात्र-छात्राओं की पढ़ाई और भविष्य पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं.
उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !