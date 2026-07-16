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आजम खान की जौहर अली यूनिवर्सिटी पर संकट, 38 भवनों को गिराने के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएगी यूनिवर्सिटी

Allahabad High Court case concerning Jauhar University: प्रदेश के रामपुर में स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर एक बार फिर कानूनी संकट गहरा गया है. रामपुर विकास प्राधिकरण (RDA) द्वारा यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को गिराने का आदेश दिए जाने के बाद हड़कंप मच गया है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 16, 2026, 11:48 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 11:48 AM IST
आजम खान की जौहर अली यूनिवर्सिटी पर संकट, 38 भवनों को गिराने के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएगी यूनिवर्सिटी
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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