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कूद जाऊंगा... 'शोले' स्टाइल में टॉवर पर चढ़ा JE, प्रयागराज में चीफ इंजीनियर का दफ्तर बना अखाड़ा!

Prayagraj News: जेई अभय यादव झूंसी के छिब्बैया फीडर पर तैनात हैं. बुधवार को लाइन के चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, जिसमें जेई अभय यादव को लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 30, 2026, 08:26 PM IST
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Prayagraj JE Abhay Yadav
Prayagraj JE Abhay Yadav

Prayagraj News: प्रयागराज के जार्जटाउन इलाके में बिजली विभाग के चीफ इंजीनियर के दफ्तर के बाहर जेई अभय यादव का हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है. निलंबन के विरोध में जेई अभय यादव ने चीफ इंजीनियर के दफ्तर के कम्युनिकेशन टॉवर पर चढ़कर हंगामा किया है. निलंबन के विरोध में जेई अभय यादव के साथी भी जमकर नारेबाजी कर रहे हैं. 

प्रयागराज में हाईवोल्टेज ड्रामा
अभय यादव के साथियों का कहना है कि चीफ इंजीनियर को यहां से हटाया जाए और जेई अभय यादव का निलंबन वापस लिया जाए, जब तक मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं, तब तक यहां पर विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा. जेई के हाईवोल्टेज ड्रामे की सूचना के बाद चीफ इंजीनियर के दफ्तर पर पुलिस भी पहुंची है. समझाने बुझाने की कोशिश भी की जा रही है. हालांकि कोई मानने को तैयार नहीं है. 

क्यों हुई निलंबन की कार्रवाई 
जानकारी के मुताबिक, जेई अभय यादव झूंसी के छिब्बैया फीडर पर तैनात हैं. बुधवार को लाइन के चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, जिसमें जेई अभय यादव को लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया. इसी निलंबन से नाराज अभय यादव चीफ इंजीनियर के दफ्तर के बाहर कम्युनिकेशन टॉवर पर चढ़कर विरोध जता रहे हैं. जेई अभय यादव का कहना है कि निलंबन वापस नहीं लिया गया तो वह टॉवर से ही कूदकर आत्महत्या कर लेंगे. 

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चीफ इंजीनियर के रवैए से नाराज 
टॉवर के नीचे अभय यादव के कई साथी भी हैं, जोकि चीफ इंजीनियर के रवैए से बेहद नाराज हैं. फिलहाल समझाने बुझाने का दौर जारी है, लेकिन पिछले तीन घंटे से जेई अभय यादव का हाईवोल्टेज ड्रामा जारी है. पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई है. अफसर समझाने की कोशिश कर रहे हैं. 

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