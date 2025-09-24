प्रयागराज के SRN अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर, रेजिडेंट डॉक्टर के साथ मारपीट से नाराज
प्रयागराज

प्रयागराज के SRN अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर, रेजिडेंट डॉक्टर के साथ मारपीट से नाराज

Prayagraj News: रेजिडेंट डॉक्टर से मारपीट से नाराज प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं. पुलिस और प्रशासन ने समझाने और आश्वासन दिया है, इसके बावजूद जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल को ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं हैं.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 24, 2025, 12:04 PM IST
Prayagraj Junior Doctors Strike
Prayagraj Junior Doctors Strike

Prayagraj Junior Doctors Strike: प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं. बीती रात से डॉक्टरों का हड़ताल शुरू हुआ जो अभी भी जारी है. जूनियर डॉक्टर्स के हड़ताल पर जाने की वजह साथी डॉक्टर अनुराग कुमार के साथ हुई मारपीट की घटना है. पुलिस और प्रशासन के समझाने और आश्वासन के बावजूद जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल को ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं हैं. हड़ताल पर बैठे जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक आरोपी पकड़े नहीं जाएंगे तब तक वह हड़ताल वापस नहीं लेंगे.

रेजिडेंट डॉक्टर से मारपीट का आरोप
बता दें कि प्रयागराज के जार्जटाउन इलाके में रहने वाले स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर अनुराग कुमार के साथ 22 सितंबर की शाम को बेखौफ दबंगों ने जमकर मारपीट की, आरोप है कि दबंगों ने पार्शल देने के बहाने जूनियर डॉक्टर अनुराग कुमार को अपार्टमेंट के बाहर बुलाया. जूनियर डॉक्टर अनुराग कुमार जब अपार्टमेंट के बाहर आए तो उन्हें घेरकर पीटा गया. जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. 

पुलिस पर एक्शन न लेने के आरोप
पीड़ित डॉक्टर अनुराग के मुताबिक उसके साथ बेरहमी से मारपीट की घटना की गई. संबंधित थाने की पुलिस से शिकायत की गई, आरोपियों के फुटेज भी पुलिस को सौंपे गए. लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया गया. अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं. हड़ताल पर बैठे डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक मारपीट के आरोपी नहीं पकड़े जाएंगे, तब तक उनकी हड़ताल जारी रहने वाली है. 

हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित
हालांकि स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स के हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हो रहीं हैं. मरीजों और तीमारदारों को दिक्कतें भी हो रहीं हैं. हालांकि इमरजेंसी और गंभीर मरीजों का ट्रीटमेंट किया जा रहा है. वहीं जूनियर डॉक्टर अनुराग कुमार के साथ हुई मारपीट की घटना को लेकर एसीपी राजीव यादव ने कहा कि पीड़ित डॉक्टर की तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, आरोपियों को चिन्हित कर गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है.

TAGS

