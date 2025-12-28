Advertisement
जप, तप और ध्यान...दो पहर का संगम स्नान... यूं ही नहीं मिलता कल्पवास का पुण्य

Prayagraj News:  प्रयागराज में संगम की रेती पर लगने वाले आस्था के महा समागम माघ मेले की शुरुआत 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा स्नान पर्व से हो जाएगी. पौष पूर्णिमा स्नान पर्व के साथ ही संगम तट पर एक महीने तक चलने वाले पवित्र कल्पवास की भी शुरुआत हो जाएगी.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Dec 28, 2025, 06:00 PM IST
प्रयागराज न्यूज/मोहम्मद गुफरान: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम की रेती पर लगने वाले आस्था के महा समागम माघ मेले की शुरुआत 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा स्नान पर्व से हो जाएगी. पौष पूर्णिमा स्नान पर्व के साथ ही संगम तट पर एक महीने तक चलने वाले पवित्र कल्पवास की भी शुरुआत हो जाएगी. माघ मेले के पहले स्नान पर्व को लेकर संगम तट पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. वहीं पहले स्नान पर्व से ही कल्पवासी भी संगम तट पर निवास करना शुरू कर देंगे. पूरे माघ मास तक कल्पवासी संगम तट पर रहकर धर्म और अध्यात्म के साथ साधना भक्ति की अलख जगाएंगे.

पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक कल्पवासी संगम तट 
माघ मास में संगम की रेती पर कल्पवास का विधान है. हर साल तीर्थराज प्रयाग माघ मेले के दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु अपने संकल्पों को लेकर कल्पवास के लिए यहां आते हैं. पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक कल्पवासी संगम तट पर ही रहकर कठिन साधना भक्ति के साथ जप,तप और ध्यान करते हैं. कुछ कल्पवासी दिन में तीन तो कुछ दो पहर का संगम स्नान करते हैं.मिट्टी के चूल्हे पर खुद से बनाया हुआ सादा भोजन एक समय ही ग्रहण करते हैं. एक महीने तक चलने वाली यह प्रक्रिया कल्पवासियों की माघी पूर्णिमा स्नान पर्व के साथ खत्म होती है. जिसके बाद ख़ास अनुष्ठान करके कल्पवासी अपने घरों के लिए विदा होते हैं.

33 कोटि के देवी देवताओं का वास 
मान्यता है कि माघ मास में प्रयागराज के संगम तट पर 33 कोटि के देवी देवताओं का वास होता है. यही वजह है कि देश के कोने कोने से श्रद्धालु मां त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगाने की पहुंचते हैं. कल्पवासी एक महीने साधना भक्ति का साथ दान और पुण्य भी करते हैं.संगम के तट पर किया गया पवित्र कल्पवास अनेकों यज्ञ के समान फलदाई माना जाता है. शांति और आध्यात्मिक शक्ति के साथ मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त होता है.तीर्थ पुरोहितों के शिविर में हज़ारों साल पहले संगम तट पर शुरू हुई यह परंपरा आज भी पूरे आस्था और विश्वास के साथ जारी है.

शांति और आध्यात्मिक शक्ति के साथ मोक्ष की प्राप्ति 
कल्पवासी एक महीने साधना भक्ति का साथ दान और पुण्य भी करते हैं. संगम के तट पर किया गया पवित्र कल्पवास अनेकों यज्ञ के समान फलदाई माना जाता है. शांति और आध्यात्मिक शक्ति के साथ मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त होता है.कुछ कल्पवासी दिन में तीन तो कुछ दो पहर का संगम स्नान करते हैं, मिट्टी के चूल्हे पर खुद से बनाया हुआ सादा भोजन एक समय ही ग्रहण करते हैं. एक महीने तक चलने वाली यह प्रक्रिया कल्पवासियों की माघी पूर्णिमा स्नान पर्व के साथ खत्म होती है. जिसके बाद ख़ास अनुष्ठान करके कल्पवासी अपने घरों के लिए विदा होते हैं. 

