Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2937143
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

Prayagraj News: कथावाचक देवव्रत जी महाराज के बेटे की सड़क दुर्घटना में मौत, भाई और पत्नी घायल

Prayagraj Accident: प्रसिद्ध कथावाचक आचार्य देवव्रत जी महाराज के भाई की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उनके बेटे की सड़क हादसे में मौत हो गई.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Sep 26, 2025, 10:38 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Prayagraj News
Prayagraj News

मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: यूपी के प्रयागराज में बड़ा हादसा हुआ है जिसमें प्रसिद्ध कथावाचक देवव्रत जी महाराज के बेटे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है. इस सड़क हादसे में कथावाचक देवव्रत जी महराज के भाई और पत्नी  घायल भी घायल हो गए हैं.  ये हादसा प्रयागराज के मलाक हर हर के पास हुआ. 

कहां का है हादसा
ये पूरा मामला प्रयागराज के मालक हर हर इलाके का है जहां पर कथावाचक आचार्य देवव्रत के छोटे भाई शिवम शुक्ल की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई.  मिली जानकारी के मुताबिक  देर रात देवव्रत महाराज जी के मासूम बेटे की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी और उसे  इलाज के लिए अस्पताल लेकर जा रहे थे.  हालांकि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनके बेटे की मौत हो गई. ये हादसा मलाक हर हर गोल चौराहे के पास हुआ.  कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई जिसके चलते ये हादसा हुआ. 

सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. कथावाचक देवव्रत जी महराज मूलतः प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

हरदोई में सड़क हादसा

 हरदोई में लखनऊ हाईवे पर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई. इस सड़क हादसे में तीन युवकों की दर्दनाक मौत हो गई. ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक बाइक पर दो युवक और दूसरी बाइक पर एक युवक सवार था. जिसकी हादसे में मौत हो गई. जबकि, घटना में दो साल की मासूम और बुजुर्ग महिला घायल हैं. यह घटना कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के पराग डेयरी के पास की है. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

 

 

UP Encounter: टीचर पर एसिड अटैक करने वाला आरोपी एनकाउंटर में घायल, चंदौली में पुलिस के चंगुल में फंसे गो तस्कर
 

TAGS

Storyteller Devvrat Ji MaharajPrayagraj newsPratapgarh

Trending news

Maharajganj News
ड्रोन की अफवाह पर चली गोली, दो बहनों और महिला को लगी गोली, गांव में दहशत
Storyteller Devvrat Ji Maharaj
कथावाचक देवव्रत जी महाराज के बेटे की सड़क दुर्घटना में मौत, भाई और पत्नी घायल
Bijnor 16 snakes News
जहरीले सांपों का गढ़ बना बिजनौर,3 दिन में पकड़ाए 16 करैत,इनका डसा पानी भी नहीं मांगता
meerut muskan
पति को नीले ड्रम में पैक करने वाली मुस्कान रख रही नवरात्रि के व्रत,जानें कितनी बदली?
UP Encounter
टीचर पर एसिड अटैक करने वाला आरोपी घायल, चंदौली में पुलिस के चंगुल में फंसे गो तस्कर
Prayagraj News.UP news
28-29 सितंबर को होने वाली PCS 2024 मुख्य परीक्षा स्थगित,हाईकोर्ट ने क्यों दिया आदेश?
Hardoi Accident News
लखनऊ हाईवे पर भीषण हादसा,जबरदस्त टक्कर में दो बाइकों के उड़े परखच्चे,3 युवकों की मौत
weather in uttarakhand
उत्तराखंड में बरसेंगे मेघ, सितंबर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश, जानें कब विदा होगा मॉनसून?
Jalaun latest news
38 हजार नकली आधार कार्ड, अंडमान निकोबार तक फैलाया जाल, कोलकाता में पकड़ा गया जालौन क
Lucknow latest news
त्याहारों में लखनऊ मंडल चलाएगा 52 स्पेशल ट्रेन, दशहरा, दिवाली और छठ घर पर मनेगी!
;