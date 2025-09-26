Prayagraj News: कथावाचक देवव्रत जी महाराज के बेटे की सड़क दुर्घटना में मौत, भाई और पत्नी घायल

मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: यूपी के प्रयागराज में बड़ा हादसा हुआ है जिसमें प्रसिद्ध कथावाचक देवव्रत जी महाराज के बेटे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है. इस सड़क हादसे में कथावाचक देवव्रत जी महराज के भाई और पत्नी घायल भी घायल हो गए हैं. ये हादसा प्रयागराज के मलाक हर हर के पास हुआ.

कहां का है हादसा

ये पूरा मामला प्रयागराज के मालक हर हर इलाके का है जहां पर कथावाचक आचार्य देवव्रत के छोटे भाई शिवम शुक्ल की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई. मिली जानकारी के मुताबिक देर रात देवव्रत महाराज जी के मासूम बेटे की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी और उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर जा रहे थे. हालांकि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनके बेटे की मौत हो गई. ये हादसा मलाक हर हर गोल चौराहे के पास हुआ. कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई जिसके चलते ये हादसा हुआ.

सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. कथावाचक देवव्रत जी महराज मूलतः प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं.

हरदोई में सड़क हादसा

हरदोई में लखनऊ हाईवे पर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई. इस सड़क हादसे में तीन युवकों की दर्दनाक मौत हो गई. ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक बाइक पर दो युवक और दूसरी बाइक पर एक युवक सवार था. जिसकी हादसे में मौत हो गई. जबकि, घटना में दो साल की मासूम और बुजुर्ग महिला घायल हैं. यह घटना कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के पराग डेयरी के पास की है. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

