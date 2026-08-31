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कौशांबी में पटाखा गोदाम में भीषण विस्फोट: पूरी बिल्डिंग जमींदोज, 4 के हताहत होने की आशंका, राहत कार्य जारी

Kaushambi firecracker factory fire: कौशांबी में सोमवार सुबह करीब 11 बजे एक पटाखा गोदाम में जोरदार धमाका होने से इलाके में हड़कंप मच गया. मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Aug 31, 2026, 01:21 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 01:21 PM IST
कौशांबी में पटाखा गोदाम में भीषण विस्फोट: पूरी बिल्डिंग जमींदोज, 4 के हताहत होने की आशंका, राहत कार्य जारी
Image Credit: kaushambi news

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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