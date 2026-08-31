कौशांबी में पटाखा गोदाम में भीषण विस्फोट: पूरी बिल्डिंग जमींदोज, 4 के हताहत होने की आशंका, राहत कार्य जारी

अली मुक्ता/कौशांबी: कौशांबी जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है. पिपरी और पूरामुफ्ती थाना क्षेत्र की सीमा पर एक पटाखा गोदाम में भीषण विस्फोट हुआ है. धमाका इतना जोरदार बताया जा रहा है कि आसपास के कई मकान क्षतिग्रस्त और ध्वस्त होने की सूचना है. हादसे में चार से ज्यादा लोगों के मौत की सूचना सामने आ रही है, हालांकि मृतकों की संख्या की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं. विस्फोट के चलते कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए. धमाका किस वजह से हुआ और गोदाम में कितनी मात्रा में पटाखे रखे गए थे, इसकी भी जांच की जा रही है. आसपास के इलाके को भी खाली कराया जा रहा है, ताकि किसी दूसरे हादसे की आशंका न रहे.