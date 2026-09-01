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2 साल पहले कार्रवाई, फिर भी घनी आबादी में चल रही थी 'मौत की फैक्ट्री', कौशांबी ब्लास्ट केस का पूरा लेखा-जोखा

Kaushambi Firecracker Factory Blast Case: कौशांबी के महमूदपुर मनौरी कस्बे में एक ऐसा धमाका हुआ, जिसने पल भर में कई परिवारों की दुनिया उजाड़ दी. यह हादसा सिस्टम के गाल पर वह तमाचा है, जो बताता है कि चंद रुपयों के लिए कैसे इंसान की जान को दांव पर लगा दिया जाता है. आइए, इस पूरे कौशांबी विस्फोट कांड की तहों को खोलते हैं और समझते हैं कैसे ये फैक्ट्री फिर से मौत की खदान बन गई?

Written ByPooja Singh
Published: Sep 01, 2026, 11:42 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 11:42 AM IST
2 साल पहले कार्रवाई, फिर भी घनी आबादी में चल रही थी 'मौत की फैक्ट्री', कौशांबी ब्लास्ट केस का पूरा लेखा-जोखा
Image Credit: Kaushambi Blast Case

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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