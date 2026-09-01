2 साल पहले कार्रवाई, फिर भी घनी आबादी में चल रही थी 'मौत की फैक्ट्री', कौशांबी ब्लास्ट केस का पूरा लेखा-जोखा

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Kaushambi Firecracker Factory Blast Case/ अली मुक्ता: सोमवार की सुबह कौशांबी जिले के महमूदपुर मनौरी कस्बे के लोगों के लिए एक आम सुबह की तरह शुरू हुई थी, लेकिन सुबह हुए एक जोरदार धमाके ने पूरे इलाके को थर्रा कर रख दिया. एक अवैध पटाखा फैक्टी में हुए विस्फोट ने महिलाओं और बच्चों समेत 11 लोगों की जिंदगी छीन ली.
यह महज एक हादसा नहीं था, बल्कि प्रशासनिक उदासीनता, पुलिस तंत्र की लापरवाही और सुरक्षा मानकों के खुले उल्लंघन का ऐसा परिणाम था, जिसकी पटकथा पिछले कई सालों से लिखी जा रही थी. आइए, समझते हैं कौशांबी ब्लास्ट कांड की पूरी इनसाइड स्टोरी...
मलबे में तब्दील हुई इमारतों और मौतों का क्या है सच?
यह घटना सोमवार सुबह 11 बजे के आसपास की है. पिपरी थाना क्षेत्र के महमूदपुर मनौरी कस्बे की घनी आबादी के बीच स्थित 'आदिल डीजे' नाम के परिसर में जोरदार विस्फोट हुआ. विस्फोट की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि उसकी गूंज 3 से 4 किलोमीटर दूर तक सुनी गई. देखते ही देखते मुख्य परिसर समेत आसपास के कई मकान ढह गए और ताश के पत्तों की तरह मलबे में तब्दील हो गए. इस घटना का दिल दहलाने वाला वीडियो भी सामने आया है. जिसमें भीषण धमाके के साथ आसमान में उड़ा धुंए का गुब्बार साफ नजर आ रहा है.
सीएम योगी ने मुआवजे का किया ऐलान
हादसे के समय घरों और आसपास मौजूद लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला. अब तक इस हादसे में महिलाओं और बच्चों समेत कुल 11 लोगों की मौत हो चुकी है. कई अन्य लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं और अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं. सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृतकों और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया है. जिसमें मृतकों के परिजनों को ₹2-2 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी. जबकि, घायलों को ₹50-50 हजार मुआवजे की घोषणा की गई है.
मुख्य आरोपी मोहम्मद आदिल के गोदाम पर प्रशासन का बुलडोजर चला है. इसके अलावा आरोपियों के गोदामों को ध्वस्त कराने की कार्रवाई की गई. इतना ही नहीं पुलिस ने शबाना और साइना को हिरासत में ले लिया है.
प्रशासनिक सांठगांठ और 'मैनेजमेंट' का खेल
सबसे हैरानी की बात यह है कि कौशांबी के जिस पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ वह अवैध थी. करीब दो साल पहले ही जिला प्रशासन ने इसका लाइसेंस निरस्त कर दिया था. गांव वालों की बार-बार की गई शिकायतों के बाद जब पुलिस ने कार्रवाई की थी, तब मौके से भारी मात्रा में अवैध पटाखे बरामद कर आरोपी आदिल को जेल भी भेजा गया था, लेकिन जेल से छूटते ही 'सिस्टम को मैनेज' करने का गंदा खेल शुरू हुआ. आदिल ने पुलिस और प्रशासन की आंखों के सामने दोबारा मौत का कारोबार खड़ा कर दिया.
सिस्टम सोया रहा और खामोश हो गए बेगुनाह
स्थानीय लोग लगातार अपनी सुरक्षा और किसी बड़े हादसे की आशंका जताते हुए अफसरों के दरवाजे खटखटाते रहे, लेकिन शिकायतों की फाइलें दफ्तरों की धूल फांकती रही. व्यवस्था की यह पुरानी फितरत है कि जब तक बारूद का ढेर कुछ दर्जन बेकसूरों की जिंदगियां न लील ले, तब तक जिम्मेदार अफसरों की नींद नहीं खुलती. कौशांबी में भी यही हुआ. सिस्टम सोया रहा और 11 बेगुनाह लोग हमेशा के लिए खामोश हो गए.
पुलिस ने इस मामले में क्या एक्शन लिया?
प्रशासन अब दस्तावेजों और लाइसेंस के रिकॉर्ड खंगाल रहा है, लेकिन प्राथमिक साक्ष्य यही दर्शाते हैं कि यह एक अवैध रूप से संचालित 'डेथ ट्रैप' था. हादसे के बाद कौशांबी पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए छह लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की. जिसमें नौशाद, शकील, उनके बेटे आदिल, पत्नी शबाना, कहकशा और बेटी शाइना के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया है.
मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी कैसे हुई?
इस घटना के बाद पुलिस की चार टीमों ने आरोपियों की तलाश में छापेमारी शुरू की. सीओ चायल शिवांक सिंह के नेतृत्व में जब पुलिस टीम ने मुख्य आरोपी नौशाद अली की घेराबंदी की, तो उसने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में नौशाद के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया. उसके कब्जे से एक अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं.
स्थानीय पुलिस और खुफिया तंत्र की भूमिका पर सवाल
इस घटना के बाद स्थानीय पुलिस और खुफिया तंत्र सवालों के घेरे में है. किसी भी जिले में बीट पुलिसिंग और स्थानीय खुफिया इकाई (LIU) का काम घनी आबादी में चल रही अवैध गतिविधियों और विस्फोटक के भंडारण पर नजर रखना होता है. कौशांबी हादसे ने इस बात को साबित कर दिया कि निचले स्तर पर निगरानी प्रणाली पूरी तरह से ध्वस्त थी. जब 2 साल पहले इसी फैक्ट्री पर कार्रवाई हुई थी, तो बीट आरक्षी (कॉन्स्टेबल) और चौकी प्रभारी को यह कैसे पता नहीं चला कि वहां दोबारा भारी मात्रा में बारूद इकट्ठा किया जा रहा है?
घनी आबादी के बीच डीजे व्यवसाय की आड़ में इतना बड़ा विस्फोटक नेटवर्क चलाना बिना स्थानीय स्तर पर सांठगांठ या घोर अनदेखी के संभव नहीं है. इस घटना के बाद शासन और उच्च पुलिस अधिकारियों ने सख्त रुख अपनाया है.
प्रशासनिक स्तर पर यह साफ संदेश देने की कोशिश की गई है कि कानून-व्यवस्था और जनता की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले किसी भी कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा.
नामजद आरोपियों की संपत्तियां गैंगस्टर के तहत होंगी कुर्क
इस घटना के बाद एक्शन में आई पुलिस अब अवैध पटाखा फैक्ट्री का संचालन करने वाले नामजद आरोपियों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है. कौशांबी पुलिस अवैध तरीके से विस्फोटक सामग्री का भंडारण करने और बिना लाइसेंस के 'मौत की फैक्ट्री' चलाने के सभी आरोपियों सहित आदिल के खिलाफ जल्द ही गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करने जा रही है. इस कड़ी कार्रवाई के जरिए पुलिस का मकसद अवैध कारोबार और गैर-कानूनी तरीके से अर्जित की गई संपत्तियों पर प्रहार करना है, जिसके तहत आरोपियों की काली कमाई से बनाई गई चल-अचल संपत्तियों को चिन्हित कर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्क किया जाएगा.
मामले में एटीएस की एंट्री, क्या है जांच का दायरा?
इस घटना से सुरक्षा एजेंसियां भी हरकत में आ गई हैं. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधी दस्ता (UP ATS) भी जांच में शामिल हो गया है. एटीएस और स्थानीय पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री कौशांबी के एक छोटे से कस्बे तक कैसे पहुंची? क्या यह बारूद पटाखों के लिए इस्तेमाल होने वाला सामान्य रसायन था या इसमें कुछ अन्य प्रतिबंधित विस्फोटक मिलाए गए थे? इस पूरे सप्लाई नेटवर्क में कौन-कौन से बड़े व्यापारी या रसूखदार लोग शामिल हैं, इसकी परतें उधेड़ी जा रही हैं.
क्या सबक देता है ये हादसा?
विस्फोटक अधिनियम (Explosive Act) और औद्योगिक सुरक्षा नियमों के अनुसार, पटाखा निर्माण या भंडारण किसी भी स्थिति में घनी आबादी वाले रिहायशी इलाकों में नहीं हो सकता. नियमों के मुताबिक, इसके लिए आबादी से दूर खुला मैदान, पक्के और हवादार गोदाम, अग्निशामक यंत्रों की उपलब्धता और लाइसेंसिंग अथॉरिटी से मंजूरी अनिवार्य होती है. महमूदपुर मनौरी की घटना से स्पष्ट है कि मुनाफाखोरी के चक्कर में सुरक्षा मानकों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गईं. अगर समय रहते पहले के एक्शन का फॉलो-अप लिया गया होता, तो 11 निर्दोष लोगों की जान बचाई जा सकती थी.
फिलहाल, कौशांबी हादसे के बाद पूरे उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है. प्रशासन प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री पहुंचाने, घायलों के समुचित इलाज और मलबे को पूरी तरह साफ करने के काम में जुटा हुआ है.
कौशांबी के महमूदपुर मनौरी का हादसा महज एक दुखद संयोग नहीं, बल्कि लालच, प्रशासनिक नाकामी और लचर निगरानी व्यवस्था का नतीजा है. 2 साल पहले पकड़े जाने के बावजूद मौत का यह कारोबार फिर से फलता-फूलता रहा और 11 जिंदगियों को निगल गया. एनकाउंटर और निलंबन जैसी कार्रवाइयों के बाद अब देखना यह होगा कि क्या एटीएस की जांच इस अवैध बारूद नेटवर्क की जड़ों को पूरी तरह से उखाड़ फेंक पाती है या नहीं.
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