2 साल पहले कार्रवाई, फिर भी घनी आबादी में चल रही थी 'मौत की फैक्ट्री', कौशांबी ब्लास्ट केस का पूरा लेखा-जोखा

क्या सबक देता है ये हादसा?

विस्फोटक अधिनियम (Explosive Act) और औद्योगिक सुरक्षा नियमों के अनुसार, पटाखा निर्माण या भंडारण किसी भी स्थिति में घनी आबादी वाले रिहायशी इलाकों में नहीं हो सकता. नियमों के मुताबिक, इसके लिए आबादी से दूर खुला मैदान, पक्के और हवादार गोदाम, अग्निशामक यंत्रों की उपलब्धता और लाइसेंसिंग अथॉरिटी से मंजूरी अनिवार्य होती है. महमूदपुर मनौरी की घटना से स्पष्ट है कि मुनाफाखोरी के चक्कर में सुरक्षा मानकों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गईं. अगर समय रहते पहले के एक्शन का फॉलो-अप लिया गया होता, तो 11 निर्दोष लोगों की जान बचाई जा सकती थी.



फिलहाल, कौशांबी हादसे के बाद पूरे उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है. प्रशासन प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री पहुंचाने, घायलों के समुचित इलाज और मलबे को पूरी तरह साफ करने के काम में जुटा हुआ है.