चारपाई पर लाशें… घर में पसरा सन्नाटा! मां-बेटे की संदिग्ध मौत, मुंह से झाग निकलने पर जहर देकर हत्या की आशंका गहराई

Kaushambi News/अली मुक्तेदा: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में मां और बेटे की मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है. दोनों के शव घर के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में मिले हैं. शुरुआती आशंका सल्फास खाकर आत्महत्या की बताई जा रही है.पुलिस मामले की गहन छानबीन में जुटी हुई है.

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये घटना कड़ाधाम थाना क्षेत्र के बारा हवेली गांव की बताई जा रही है.जब घर के अंदर 70 वर्षीय मालती देवी और उसके 50 वर्षीय बेटे विजय कुमार के शव पड़े मिले. स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक दोनों की मौत सल्फास खाकर आत्महत्या करने की आशंका जताई जा रही है, हालांकि असल वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगी.

गांव में मातम पसरा

बताया जा रहा है कि घर में वह अकेले थे, उनकी पत्नी और बेटे भरवरी स्थित मकान में थे. आत्मा हत्या की जानकारी पर दोनो घर पहुंचे.पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मौत की खबर से पूरे गांव में मातम पसरा है, जबकि परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है. मां–बेटे की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है.

सिराथू सीओ का बयान

सिराथू सीओ सत्येन्द्र तिवारी ने बताया कि अभी तक जांच में दोनों की मौत की जहर खान से हई है. शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. हालांकि असल वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगी.

