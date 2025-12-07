Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3032491
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

चारपाई पर लाशें… घर में पसरा सन्नाटा! मां-बेटे की संदिग्ध मौत, मुंह से झाग निकलने पर जहर देकर हत्या की आशंका गहराई

Kaushambi News: कौशांबी जिले में रविवार को मां-बेटे के शव घर के भीतर चारपाई पर पड़े मिले. दोनों की मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है. पुलिस मामले की गहन छानबीन में जुटी हुई है.जबकि परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 07, 2025, 04:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Kaushambi News
Kaushambi News

Kaushambi News/अली मुक्तेदा: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले  में मां और बेटे की मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है. दोनों के शव घर के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में मिले हैं. शुरुआती आशंका सल्फास खाकर आत्महत्या की बताई जा रही है.पुलिस मामले की गहन छानबीन में जुटी हुई है. 

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना कड़ाधाम थाना क्षेत्र के बारा हवेली गांव की बताई जा रही है.जब घर के अंदर 70 वर्षीय मालती देवी और उसके 50 वर्षीय बेटे विजय कुमार के शव पड़े मिले. स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक दोनों की मौत सल्फास खाकर आत्महत्या करने की आशंका जताई जा रही है, हालांकि असल वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगी. 

गांव में मातम पसरा
बताया जा रहा है कि घर में वह अकेले थे, उनकी पत्नी और बेटे भरवरी स्थित मकान में थे. आत्मा हत्या की जानकारी पर दोनो घर पहुंचे.पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मौत की खबर से पूरे गांव में मातम पसरा है, जबकि परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है. मां–बेटे की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

सिराथू सीओ का बयान
सिराथू सीओ  सत्येन्द्र तिवारी ने बताया कि अभी तक जांच  में  दोनों की मौत की जहर खान से हई है. शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.  हालांकि असल वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगी. 

और पढे़ं; साहब! मैंने अपनी पत्नी को मार डाला... थाने में पहुंचा शख्स बोला, वजह सुनकर हिल गए अफसर 

मैंने गोली मार दी… थाने पहुंचते ही युवक का कबूलनामा; एकतरफा प्यार में मौसी की शादीशुदा बेटी की हत्या

TAGS

kaushambi news

Trending news

Ayodhya news
पत्नी संग रंगरलियां मनाते पकड़ाया प्रेमी, पति वीडियो कॉल पर देखकर रह गया दंग, फिर...
Nainital News
नैनीताल में गरजा बुलडोजर, वन भूमि पर अतिक्रमण पर बड़ा एक्शन , अवैध स्ट्रक्चर ध्वस्त
Banda News
जयमाल हो रही थी, तभी नशेड़ी दूल्हे को दुल्हन ने सिखाया ऐसा सबक; जिंदगीभर रखेगा याद!
UP Encounter
यूपी में एनकाउंटर ताबड़तोड़! अमेठी से गाजियाबाद तक कई कुख्यात हुए लंगड़े
Chamoli news
चमोली को रक्षा मंत्री की सौगात, पंगती समेत इन सेतुओं का उद्घाटन, विकास को नई रफ्तार
jaunpur news
जौनपुर में बदहाल सड़क बनी मुसीबत, बिना बारिश भी जलभराव, बढ़ रहा हादसों का खतरा
gonda news
गोंडा में भीषण सड़क हादसा, कार रोडवेज बस की जोरदार भिड़ंत, तीन की दर्दनाक मौत
underground cables
रात की परमिशन...दिन में खुदाई! 2 महीने का प्रतिबंध, नियम तोड़ने पर DM का बड़ा एक्शन
Lucknow airport
लखनऊ एयरपोर्ट पर हंगामा करने पर एक्शन, सुरक्षा कर्मियों से किया अभद्रता, मुकदमा दर्ज
Bahraich Bhediya Attack
बहराइच में आदमखोर भेड़िये का आतंक, घर के अंदर से मासूम को उठाया, फिर लेकर भागा