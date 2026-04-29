कब्र से निकाला गया सच… प्यार, धोखा और मौत की दर्दनाक कहानी ने हिला दिया कौशांबी

Kaushambi News: कौशांबी जिले में डीएम के आदेश पर एक युवती का शव कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. परिजनों ने प्रेमी शादाब पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, कई बार गर्भपात करवाने और बाद में आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था. अधिकारियों की मौजूदगी में पूरी कार्रवाई कराई गई.
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कौशांबी/अलीमुक्तेदा: कौशांबी जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवती की मौत के बाद दफनाए गए शव को डीएम के आदेश पर कब्र से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है.
कहां की है ये मामला?
मामला पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के एक गांव का है.बुधवार को दफनाई गई युवती का शव डीएम अमित पाल के आदेश पर कब्र खोदकर बाहर निकाला गया. प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस की निगरानी में पूरी कार्रवाई कराई गई. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया है.
परिजनों का आरोप है कि गांव के ही शादाब नाम के युवक ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म किया. इतना ही नहीं, आरोपी ने दो बार गर्भपात भी कराया. जब युवती ने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी मुकर गया. इससे आहत हो कर युवती ने जहर खा लिया. इसके बाद युवक ने उनका एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज़ कराया. जहा युवती ने दम तोड़ दिया. युवक ने परिजनों को बीमारी से मौत की बात बताई, और शव को कब्र में दफ़नवा दिया. लेकिन जब युवती का मोबाइल देखा गया तो घटना की जानकारी हुई.
मृतका की छोटी बहन ने डीएम से न्याय की गुहार लगाई थी, जिसके बाद शव को कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया गया. परिजनों को उम्मीद है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सच्चाई सामने आएगी और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. यह मामला अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.
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