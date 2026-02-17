फौजी दूल्हे के अरमानों पर फिरा पानी! सुहागरात से पहले नई नवेली दुल्हन प्रेमी के साथ रफूचक्कर

Kaushambi News: सरायअकिल थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती की शादी मंझनपुर में एक युवक से हुई थी. शादी के 7 दिन बाद ही नई नवेली दुल्हन अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई.
Kaushambi News: यूपी के कौशांबी जिले के मंझनपुर से चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां शादी के तुरंत बाद ही नवविवाहिता दुल्हन ससुराल से फरार हो गई. आरोप है कि दुल्हन सुहागरात से पहले ही फौजी दूल्हे को ठुकराकर घर में रखे गहने और नकदी लेकर अपने प्रेमी के साथ चली गई. घटना के बाद ससुराल पक्ष में हड़कंप मचा हुआ है. वहीं, पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
एक सप्ताह पहले हुई थी शादी
बताया जा रहा है कि करीब एक सप्ताह पहले सरायअकिल थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती की शादी मंझनपुर थाना क्षेत्र के एक युवक के साथ पूरे रीति-रिवाज से हुई थी. दूल्हा भारतीय सेना में तैनात है. ससुराल पक्ष का आरोप है कि शादी के बाद से ही दुल्हन का व्यवहार सामान्य नहीं था और उसने दूल्हे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था. परिजनों के मुताबिक, सुहागरात से पहले ही दुल्हन घर में रखे गहने, जेवर और नकदी लेकर बिना किसी को बताए फरार हो गई.
पुलिस जांच में जुटी
देर रात जब परिवार के लोगों को इसकी जानकारी हुई तो घर में अफरा-तफरी मच गई. काफी तलाश के बाद भी जब दुल्हन का कोई पता नहीं चला, तो परिजनों ने पुलिस से शिकायत की. सीओ सदर शिवांक सिंह ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर गुमशुदगी दर्ज कर ली गई है. नवविवाहिता की तलाश की जा रही है. जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा. फिलहाल पुलिस नवविवाहिता की तलाश में जुटी है और पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है. वहीं घटना के बाद ससुराल पक्ष सदमे में है.
कानपुर में युवती ने पति पर लगाया नपुंसकता छिपाकर शादी करने का आरोप
वहीं, कानपुर के किशोर नगर की रहने वाली एक युवती ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. युवती का आरोप है कि पति की नपुंसकता छिपाकर शादी कर दी गई. युवती का आरोप है कि पिछले साल अप्रैल में उसकी शादी हमीरपुर के रहने वाले युवक से हुई थी. युवती ने शादी के बाद पति से सुहागरात मनाने के लिए कहा तो वह टालता रहा. आरोप है कि बाद में जब उसे पता चला कि पति नपुंसकता का शिकार है तो ससुराल वालों ने उसे डराने धमकाने लगे. युवती का कहना है कि उसके घर वालों ने शादी में 38 लाख रुपये खर्च किए थे.
