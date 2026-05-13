कौशांबी: शादी से लौट रहे दोस्तों की कार डिवाइडर से टकराई, दो की मौत, चार गंभीर

Kaushambi News: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जनपद के सैनी थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है, जहां एक तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई. इस दर्दनाक हादसे में कार सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं. पुलिस की शुरुआती जांच में दुर्घटना का कारण अत्यधिक रफ्तार और नशे में ड्राइविंग की आशंका जताई जा रही है.

तेज रफ्तार बनी काल

हादसा सैनी थाना क्षेत्र के कमासिन गांव के पास नेशनल हाईवे पर हुआ. जानकारी के अनुसार, कार की रफ्तार इतनी अधिक थी कि डिवाइडर से टकराते ही वाहन के परखच्चे उड़ गए. टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. कार के भीतर फंसे घायलों को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया.

फतेहपुर के रहने वाले थे सभी हताहत

पुलिस के मुताबिक, कार में सवार सभी छह लोग फतेहपुर जनपद के निवासी थे. ये सभी दोस्त एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद वापस अपने घर लौट रहे थे. मृतकों की पहचान राजेश यादव और राहुल पटेल के रूप में हुई है. वहीं, इस हादसे में अरविंद, अनिल, प्रदीप और देवनारायण गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.

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मेडिकल कॉलेज में घायलों का उपचार जारी

सूचना मिलते ही सैनी थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को तत्काल जिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया. डॉक्टरों के अनुसार, घायलों की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है और उन्हें गहन चिकित्सा कक्ष (ICU) में रखा गया है. पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और उनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है.

कार में मिली शराब की बोतल, नशे में हादसे की आशंका

हादसे के बाद पुलिस ने जब क्षतिग्रस्त कार की तलाशी ली, तो वाहन के भीतर से शराब की बोतल बरामद हुई. पुलिस सूत्रों का कहना है कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि चालक शराब के नशे में था, जिसके कारण वह तेज रफ्तार कार पर नियंत्रण खो बैठा.

सड़क सुरक्षा पर सवाल

इस हादसे ने एक बार फिर हाईवे पर बेलगाम रफ्तार और 'ड्रिंक एंड ड्राइव' के खतरों को उजागर कर दिया है. पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि रात के समय वाहन चलाते समय गति सीमा का पालन करें और किसी भी स्थिति में नशे में वाहन न चलाएं, ताकि ऐसे हृदयविदारक हादसों से बचा जा सके.