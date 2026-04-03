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15 साल पुरानी दुश्मनी बनी मौत का कारण, कौशांबी में पुनीत की बेरहमी से हत्या, 6 आरोपी गिरफ्तार

Kaushambi News: कौशांबी जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 15 साल पुरानी रंजिश ने एक बार फिर खून से खेल लिया. जमीन के विवाद में पनपी दुश्मनी ने ऐसा विकराल रूप लिया कि एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Apr 03, 2026, 07:51 PM IST
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कौशांबी/अलीमुक्तेदा:  उत्तर प्रदेश के  कौशांबी जिले में 15 साल पुरानी रंजिश ने एक बार फ़िर खून बहा दिया. जमीन के विवाद में चली आ रही दुश्मनी ने ऐसा रूप लिया कि पुनीत को गुरुवार सुबह बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया. पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

कहां की है ये घटना?
चरवा थाना क्षेत्र के बरियावां गांव में पुरानी रंजिश को लेकर पुनीत लाठी डंडे और चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई थी. बताया जा रहा है कि करीब 15 साल पहले जमीन को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें एक हत्या भी हुई थी. उसी पुरानी रंजिश ने अब फिर से खूनी रूप ले लिया.

घटना के दिन दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और विवाद इतना बढ़ा कि आरोपियों ने पुनीत के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए. गंभीर रूप से घायल होने पर उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी. वारदात के बाद गांव में दहशत फैल गई, जबकि आरोपी मौके से फरार हो गए थे. 

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पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए रामलाल, रामानंद, अजीत, रामप्रकाश, शिवमूरत और राजेन्द्र को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल लाठी-डंडे और अन्य हथियार भी बरामद किए हैं. इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि पुरानी दुश्मनी किस तरह जानलेवा बन सकती है. फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जांच में जुटी है, लेकिन गांव में अब भी तनाव का माहौल बना हुआ है.

कोटेदारों का प्रदर्शन, वन नेशन वन पेमेंट की मांग
वहीं कौशांबी में कोटेदार अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए. डायट मैदान में धरना-प्रदर्शन करते हुए कोटेदारों ने मुख्यमंत्री के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा और “वन नेशन वन कार्ड” के साथ “वन नेशन वन भुगतान” लागू करने की मांग की. आल इंडिया फेयर प्राइज शॉप डीलर एसोसिएशन के बैनर तले कोटेदारों ने जोरदार प्रदर्शन किया. 

कोटेदारों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में उन्हें अन्य राज्यों के मुकाबले बहुत कम कमीशन मिलता है, जबकि राशन वितरण की जिम्मेदारी बराबर निभाई जाती है. उन्होंने 200 रुपये प्रति कुंतल कमीशन देने, 500 से कम कार्ड वाली दुकानों के समायोजन का फैसला वापस लेने, बोरों का बकाया भुगतान करने और ई-पॉश मशीन की दिक्कतों का समाधान स्थानीय स्तर पर कराने की मांग उठाई. कोटेदारों ने चेतावनी दी है कि मांगें पूरी न होने पर प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा.

और पढे़ं:  हापुड़ में फूटा जनता का गुस्सा, ‘सेक्स रैकेट’ के शक में OYO होटल पर धावा, पुलिस पर उठे गंभीर सवाल
 

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