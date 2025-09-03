Kaushambi News: 42 दिन में 12 बार सांप ने काटा! फिर भी जिंदा रही रिया, डॉक्टरों ने किया चौंकाने वाला खुलासा

Kaushambi News/ अली मुक्ता: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां पर एक किशोरी ने 42 दिनों में 12 बार सांप के काटने का दावा किया है. यह खबर इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है. हालांकि मेडिकल साइंस का कहना है कि यह रेप्टीकल फोबिया का मामला हो सकता है, जिसका इलाज पूरी तरह संभव है.

क्या है पूरा मामला?

जिले की 15 वर्षीय रिया मौर्य का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. परिवार का कहना है कि रिया को पिछले 42 दिनों में 12 बार सांप ने काटा है. घटना सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम उसके घर पहुंची, जहां जांच में पता चला कि घर कच्ची मिट्टी का बना है और कई जगह बिल भी मौजूद हैं. टीम ने घर के आसपास दवा का छिड़काव कराया और रिया का इलाज जिला अस्पताल में कराया. आज घर जाने पर एक बार फिर से उसने बताया कि सांप ने काटा है.

डॉक्टरों ने क्या बताया?

बार-बार सांप के डसे जाने पर कौशांबी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. हरिओम कुमार सिंह ने कहा कि मेडिकल साइंस के हिसाब से किसी एक व्यक्ति को इतने कम समय में बार-बार सर्पदंश होना संभव नहीं है. यह मामला रेप्टीकल फोबिया या हर्पेटोफोबिया का हो सकता है.

डॉक्टरों का कहना है कि रेप्टीकल फोबिया से पीड़ित मरीजों को सांप या छिपकली को देखकर ही घबराहट, पसीना, दिल की धड़कन तेज़ होना और पैनिक अटैक जैसे लक्षण हो सकते हैं. इस फोबिया का इलाज कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी (CBT) और ज़रूरत पड़ने पर दवाइयों से किया जाता है.

डॉक्टरों ने परिवार से अपील की है कि मरीज की देखभाल करें, उसे अकेला न छोड़ें और इलाज जारी रखें. सही इलाज से वह कुछ ही दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो सकती है.

