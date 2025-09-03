Kaushambi News: 42 दिन में 12 बार सांप ने काटा! फिर भी जिंदा रही रिया, डॉक्टरों ने किया चौंकाने वाला खुलासा
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2907592
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

Kaushambi News: 42 दिन में 12 बार सांप ने काटा! फिर भी जिंदा रही रिया, डॉक्टरों ने किया चौंकाने वाला खुलासा

Kaushambi News: कौशांबी से आई एक घटना इन दिनों पूरे जिले में चर्चाओं का विषय बन चुकी है. जहां पर एक परिवार का दावा है कि उसकी बच्ची को 42 दिन में 12 बार सांप काट है. जिसे लेकर डॉक्टरों ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Sep 03, 2025, 06:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

Kaushambi News/ अली मुक्ता:  उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है.  जहां पर  एक किशोरी ने 42 दिनों में 12 बार सांप के काटने का दावा किया है. यह खबर इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है. हालांकि मेडिकल साइंस का कहना है कि यह रेप्टीकल फोबिया का मामला हो सकता है, जिसका इलाज पूरी तरह संभव है.

क्या है पूरा मामला?
जिले की 15 वर्षीय रिया मौर्य का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. परिवार का कहना है कि रिया को पिछले 42 दिनों में 12 बार सांप ने काटा है. घटना सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम उसके घर पहुंची, जहां जांच में पता चला कि घर कच्ची मिट्टी का बना है और कई जगह बिल भी मौजूद हैं. टीम ने घर के आसपास दवा का छिड़काव कराया और रिया का इलाज जिला अस्पताल में कराया. आज घर जाने पर एक बार फिर से उसने बताया कि सांप ने काटा है.

डॉक्टरों ने क्या बताया?
बार-बार सांप के डसे जाने पर कौशांबी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. हरिओम कुमार सिंह ने कहा कि मेडिकल साइंस के हिसाब से किसी एक व्यक्ति को इतने कम समय में बार-बार सर्पदंश होना संभव नहीं है. यह मामला रेप्टीकल फोबिया या हर्पेटोफोबिया का हो सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

डॉक्टरों का कहना है कि रेप्टीकल फोबिया से पीड़ित मरीजों को सांप या छिपकली को देखकर ही घबराहट, पसीना, दिल की धड़कन तेज़ होना और पैनिक अटैक जैसे लक्षण हो सकते हैं. इस फोबिया का इलाज कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी (CBT) और ज़रूरत पड़ने पर दवाइयों से किया जाता है.

डॉक्टरों ने परिवार से अपील की है कि मरीज की देखभाल करें, उसे अकेला न छोड़ें और इलाज जारी रखें. सही इलाज से वह कुछ ही दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो सकती है. 

और पढे़ं:  'साहब! मेरी भैंस चोरी हो गई है...' हाईटेंशन लाइन के टॉवर पर चढ़ा युवक,  फिर पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल
 

TAGS

kaushambi news

Trending news

Lalitpur news
'साहब! मेरी भैंस चोरी हो गई है...' हाईटेंशन लाइन के टॉवर पर चढ़ा युवक, फिर...
Hapur News
दोस्ती के नाम पर दगाबाजी! लाखों का माल देखकर दोस्त बना 'खलनायक'
Aamroha news
Amroha News: सनकी भाई ने बहन के साथ किया खौफनाक कांड, चीख-पुकार से दहल उठा गांव
Ketakee Singh
हाथ उठाया तो मेरी मां बीच से फाड़ देगी....MLA केतकी सिंह की बेटी की सपा को वार्निंग
Amroha News
अमरोहा में सांड का आतंक, राह चलते युवक को उठाकर हवा में उछाला, फिर ......
baghpat news
500 रुपये के लिए मौत का सौदा! शर्त लगाकर यमुना में कूदा युवक, नहीं मिला कोई सुराग
Uttrakhand
पानी में डूबे गांव, टूटी सड़कें और परेशान लोग... ट्रैक्टर से पहुंचे CM धामी
Lucknow latest news
बिना नंबर की थार में मिला 20 किलो गोमांस, लखनऊ पुलिस ने किया आरोपी गिरफ्तार
Amethi Road Accident
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर फिर हुआ भीषण हादसा, तीन की मौत से मचा हड़कंप
Hardoi News
हत्या नहीं ये थी युवक के मौत की वजह! पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
;