Kaushambi Blast Update: अवैध पटाखा फैक्ट्री चलाने वालों पर लगेगा गैंगस्टर, आदिल समेत आरोपियों की संपत्ति होगी कुर्क

राज्य चुनें
मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज/कौशांबी: कौशांबी जिले के पिपरी थाना क्षेत्र स्थित अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट मामले में पुलिस ने आरोपियों पर शिकंजा कसना और तेज कर दिया है. 11 लोगों की जान लेने वाले इस हादसे के नामजद आरोपियों के खिलाफ कौशांबी पुलिस जल्द ही गैंगस्टर एक्ट (UP Gangster Act) के तहत केस दर्ज करने जा रही है. अवैध विस्फोटक के भंडारण से अर्जित अवैध कमाई और निर्मित संपत्तियों पर कड़ी बुलडोजर व जब्तीकरण की कार्रवाई की तैयारी पूरी कर ली गई है. नामजद आरोपियों की संपत्तियों को पुलिस गैंगस्टर के तहत कुर्क करेगी. जल्द ही नामजद आदिल समेत अन्य आरोपियों की संपत्तियों को चिन्हित कर कार्रवाई करेगी.
मुख्य आरोपी नौशाद अली गिरफ्तार
पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में कौशाम्बी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी नौशाद अली को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे दबोच लिया गया. गौरतलब है कि कौशाम्बी में अवैध रूप से संचालित पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट में 11 लोगों की मौत हो गई थी. नौशाद अली, ब्लास्ट मामले में आरोपी मोहम्मद आदिल का पिता है और उसे इस मामले का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक तमंचा और कारतूस भी बरामद किए हैं. घटना के बाद से पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी थी. अब मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी को मामले में बड़ी सफलता माना जा रहा है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और विस्फोट से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच जारी है.
गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर
अवैध तरीके से पटाखा निर्माण और विस्फोटक भंडारण करने वाले नामजद आरोपियों पर जल्द गैंगस्टर की कार्रवाई होगी.
अवैध संपत्ति होगी कुर्क
आरोपी आदिल, नौशाद और अन्य परिजनों की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को पुलिस चिह्नांकित कर कुर्क (Freeze/Seize) करेगी.
मुख्य आरोपी पर एक्शन
एनकाउंटर में घायल नौशाद के बाद मुख्य आरोपी आदिल और उसके सहयोगियों पर चौतरफा पुलिस का शिकंजा कस गया है.
वीडियो आया सामने
उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले से अवैध पटाखा फैक्ट्री विस्फोट का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है. पिपरी थाना क्षेत्र के मनौरी बाजार में हुए इस भीषण धमाके के साथ ही आसमान में धुएं का गुब्बार उठता देखा गया. इस दर्दनाक हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है. मामले में पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, वहीं मुख्य आरोपी नौशाद अली को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है.
थाना प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर
प्रशासन ने मामले के मुख्य आरोपी मोहम्मद आदिल के गोदाम पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त करा दिया है. आरोपियों के गोदामों को ध्वस्त कराने की कार्रवाई के साथ ही ब्लास्ट के बाद प्रशासन ने आरोपियों पर शिकंजा कस दिया है. इसके साथ ही पिपरी थाना प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर कर दिए गए हैं और 2 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया. लापरवाही और फैक्ट्री संचालन की सूचना दर्ज न कराने पर एसपी ने यह बड़ी कार्रवाई की है.
उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Uttar Pradesh News और पाएं हर पल की जानकारी. उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.