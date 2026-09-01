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Kaushambi Blast Update: अवैध पटाखा फैक्ट्री चलाने वालों पर लगेगा गैंगस्टर, आदिल समेत आरोपियों की संपत्ति होगी कुर्क

Kaushambi Firecracker Factory Blast: कौशांबी में अवैध पटाखा फैक्ट्री चलाने वाले के आरोपियों पर गैंगस्टर लगेगा.कौशांबी पुलिस जल्द ही नामजद आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर के तहत एफआईआर दर्ज करेगी.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Sep 01, 2026, 10:55 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 11:00 AM IST
Kaushambi Blast Update: अवैध पटाखा फैक्ट्री चलाने वालों पर लगेगा गैंगस्टर, आदिल समेत आरोपियों की संपत्ति होगी कुर्क
Image Credit: Prayagraj News

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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