Kaushambi Blast Update: अवैध पटाखा फैक्ट्री चलाने वालों पर लगेगा गैंगस्टर, आदिल समेत आरोपियों की संपत्ति होगी कुर्क

मुख्य आरोपी नौशाद अली गिरफ्तार

पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में कौशाम्बी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी नौशाद अली को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे दबोच लिया गया. गौरतलब है कि कौशाम्बी में अवैध रूप से संचालित पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट में 11 लोगों की मौत हो गई थी. नौशाद अली, ब्लास्ट मामले में आरोपी मोहम्मद आदिल का पिता है और उसे इस मामले का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक तमंचा और कारतूस भी बरामद किए हैं. घटना के बाद से पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी थी. अब मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी को मामले में बड़ी सफलता माना जा रहा है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और विस्फोट से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच जारी है.