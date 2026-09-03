कौशांबी पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन: 11 मौतों का जिम्मेदार आदिल दबोचा गया, जवाबी फायरिंग में घायल

राज्य चुनें
अली मुक्ता/कौशांबी: यूपी के कौशांबी ज़िले के चर्चित पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है. इसी कड़ी में फरार आरोपी मोहम्मद आदिल से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। पिपरी थाना क्षेत्र के कमालपुर बरेठी नहर पुलिया के पास पुलिस ने घेराबंदी की, इसी दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी.पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी है. घायल आरोपी को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है.
कहां हुई मुठभेड़?
पिपरी थाना क्षेत्र के कमालपुर बरेठी नहर पुलिया के पास पुलिस और फरार आरोपी मोहम्मद आदिल के बीच मुठभेड़ हुई. पुलिस के मुताबिक, आरोपी को घेरने के दौरान उसने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी. घायल आरोपी को तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज कराया जा रहा है. पटाखा फैक्ट्री विस्फोट के बाद एसपी सत्यनारायण प्रजापत के निर्देश पर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए चार पुलिस टीमों का गठन किया गया था. पुलिस लगातार आरोपी की तलाश में दबिश दे रही थी.
पुलिस टीम पर फायरिंग
इसी कार्रवाई के दौरान पुलिस को आदिल की लोकेशन मिली की कमालपुर बरेठी नहर पुलिया के पास वो एक बाइक से कही जा रहा है. पुलिस के अनुसार, घेरक़बन्दी होता देख गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की. जिसमे उसके दोनों पैर में गोली लगी है, वही बाइक चला रहा युवक अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया.
मुख्य आरोपी नौशाद पहले ही गिरफ्तार
पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में पुलिस पहले ही आदिल के पिता मुख्य आरोपी नौशाद को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर चुकी है. इसके अलावा शबाना और शाइना भी गिरफ्तार हो चुकी है. आरोपी आदिल से जुड़ी बताई जा रही कई आतिशबाजी और पटाखा फैक्ट्रियों पर भी पुलिस-प्रशासन की कार्रवाई हो चुकी है.
अवैध निर्माण और संपत्तियों पर भी प्रशासन का बुलडोजर चला है. करोड़ों रुपये की इमारतों और अवैध पटाखा भंडारण के खिलाफ कार्रवाई की गई है. फिलहाल घायल आरोपी मोहम्मद आदिल से पूछताछ जारी है। पुलिस पूरे नेटवर्क और पटाखा फैक्ट्री विस्फोट से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है.
उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Uttar Pradesh News और पाएं हर पल की जानकारी. उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.