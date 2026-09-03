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कौशांबी पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन: 11 मौतों का जिम्मेदार आदिल दबोचा गया, जवाबी फायरिंग में घायल

Kausahmbi Encounter: कौशांबी के चर्चित पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फरार आरोपी मोहम्मद आदिल को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के मुताबिक आरोपी ने घेराबंदी के दौरान फायरिंग की, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में उसके दोनों पैरों में गोली लगी.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Sep 03, 2026, 06:48 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 06:54 AM IST
कौशांबी पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन: 11 मौतों का जिम्मेदार आदिल दबोचा गया, जवाबी फायरिंग में घायल
Image Credit: Kaushambi Encounter

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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