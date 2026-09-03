कौशांबी पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन: 11 मौतों का जिम्मेदार आदिल दबोचा गया, जवाबी फायरिंग में घायल

कहां हुई मुठभेड़?

पिपरी थाना क्षेत्र के कमालपुर बरेठी नहर पुलिया के पास पुलिस और फरार आरोपी मोहम्मद आदिल के बीच मुठभेड़ हुई. पुलिस के मुताबिक, आरोपी को घेरने के दौरान उसने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी. घायल आरोपी को तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज कराया जा रहा है. पटाखा फैक्ट्री विस्फोट के बाद एसपी सत्यनारायण प्रजापत के निर्देश पर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए चार पुलिस टीमों का गठन किया गया था. पुलिस लगातार आरोपी की तलाश में दबिश दे रही थी.