Add Zee Business As A Preferred Source
App

कौशांबी पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में बड़ा एक्शन, 50 हजार इनामी शकील का एनकाउंटर

Kaushambi firecracker factory blast: कौशांबी पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में 14 लोगों की मौत हो चुकी है. 50 हजार रुपये के इनामी आरोपी से पुलिस का एनकाउंटर हो गया.

Written ByZee Media Bureau
Published: Sep 04, 2026, 11:36 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 11:36 PM IST
कौशांबी पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में बड़ा एक्शन, 50 हजार इनामी शकील का एनकाउंटर
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

About the Author

Zee Media Bureau

Zee Media Bureau

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
हमीरपुर का 200 साल पुराना ऐतिहासिक बलदाऊ मंदिर, जन्माष्टमी पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब
2
3
4
5