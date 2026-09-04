कौशांबी पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में बड़ा एक्शन, 50 हजार इनामी शकील का एनकाउंटर

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Kaushambi firecracker factory blast: कौशांबी के चर्चित पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. 50 हजार रुपये के इनामिया फरार आरोपी शकील को एसओजी और मंझनपुर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के मुताबिक, बाइक से जा रहे शकील को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन खुद को घिरता देख उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से शकील घायल हो गया. गिरफ्तारी के बाद घायल आरोपी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. सामने आए वीडियो में शकील मृतकों के परिवारों से माफी मांगता नजर आ रहा है.
एनकाउंटर में गिरफ्तार शकील
पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट के बाद फरार चल रहे आरोपी शकील की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही थी. इसी दौरान मंझनपुर थाना क्षेत्र के दीवार कोतरी गांव के पास एसओजी और मंझनपुर पुलिस की टीम ने बाइक से जा रहे शकील को रोकने का प्रयास किया. पुलिस के अनुसार, खुद को घिरता देख आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में शकील के पैर में गोली लगी और पुलिस ने उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया. घायल आरोपी को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. शकील के पास से एक अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है.
मृतकों के परिजनों से माफी मांगता दिखा
गिरफ्तारी के दौरान शकील का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों से माफी मांगता नजर आ रहा है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. बता दें कि पूरे मामले में अब तक कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. कुल छह आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. चार आरोपियों की नियमित गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 2 आरोपी पहले पुलिस मुठभेड़ के दौरान पकड़े गए थे. इस तरह कुल पांच आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं.
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