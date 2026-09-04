कौशांबी पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में बड़ा एक्शन, 50 हजार इनामी शकील का एनकाउंटर

एनकाउंटर में गिरफ्तार शकील

पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट के बाद फरार चल रहे आरोपी शकील की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही थी. इसी दौरान मंझनपुर थाना क्षेत्र के दीवार कोतरी गांव के पास एसओजी और मंझनपुर पुलिस की टीम ने बाइक से जा रहे शकील को रोकने का प्रयास किया. पुलिस के अनुसार, खुद को घिरता देख आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में शकील के पैर में गोली लगी और पुलिस ने उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया. घायल आरोपी को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. शकील के पास से एक अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है.