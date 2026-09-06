कौशांबी पटाखा फैक्ट्री विस्फोट में रेलवे को भारी नुकसान, धमाके से टूट गया था ट्रांसमिशन टावर, आरोपियों से होगी भरपाई

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Kaushambi firecracker factory blast: कौशांबी में पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में रेलवे को बड़ा नुकसान हुआ है. धमाके से रेलवे को करीब 80 लाख रुपये के नुकसान की बात सामने आई है. रेलवे पुलिस फोर्स ने नुकसान की रिपोर्ट कौशांबी पुलिस को सौंप हुए कार्रवाई की मांग की है.
रेलवे को 80 लाख रुपये का नुकसान
दरअसल, 31 अगस्त को कौशांबी के चिल्ला शहबाजी गांव में हुए भीषण विस्फोट से मनौरी रेलवे स्टेशन का विद्युत उपकेंद्र और ट्रांसमिशन टावर क्षतिग्रस्त हो गए थे. इसके चलते वंदे भारत और जम्मू तवी एक्सप्रेस समेत 8 ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ था. रेलवे के मुताबिक, करीब 80 लाख रुपये की क्षति हुई है. अब आरोपियों से नुकसान की भरपाई कराए जाने की कार्रवाई की जा सकती है.
132 केवी सिराथू-मनौरी टीएसएस लाइन हुई थी प्रभावित
अधीक्षण अभियंता (पारेषण मंडल द्वितीय, प्रयागराज) की ओर से बताया गया कि धमाका लगभग 11:30 बजे हुआ था. धमाके से 132 केवी सिराथू-मनौरी टीएसएस लाइन प्रभावित हो गई थी. विस्फोट की भीषण तीव्रता के कारण लाइन के कंडक्टर और वहां स्थापित रेलवे का एक टावर क्षतिग्रस्त हो गया था. ओएचआई तार क्षतिग्रस्त होने से प्रयागराज—कानपुर रेलवे मार्ग करीब 1 घंटे तक बाधित था. वंदे भारत और जम्मू तवी एक्सप्रेस समेत 8 ट्रेनों को जहां तहां रोक दिया गया था.
आरोपियों से की जाएगी भरपाई
रेलवे अधिकारियों द्वारा मरम्मत कार्य पूरा किए जाने के बाद इन ट्रेनों को गंतव्य की ओर रवाना किया गया था. इसके बाद कौशांबी पुलिस ने रेलवे से नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट देने के लिए पत्र लिखा था. अब आरपीएफ ने 80 लाख रुपये के नुकसान की रिपोर्ट कौशांबी पुलिस को सौंप दी है. रेलवे के नुकसान के लिए पहले से दर्ज मुकदमे में इसे शामिल किया जाएगा. जेल में बंद मुख्य आरोपी नौशाद समेत अन्य आरोपियों से नुकसान की भरपाई की जाएगी.
14 लोगों की चली गई थी जान
पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से ईंट, पत्थर और शीशे के टुकड़े सैकड़ों मीटर दूर तक जा गिरे थे. हादसे में आसपास की बिल्डिंग भी क्षतिग्रस्त हो गई थी. कुल 14 लोगों की जान चली गई थी. कई लोगों को प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया गया था. मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
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