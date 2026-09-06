कौशांबी पटाखा फैक्ट्री विस्फोट में रेलवे को भारी नुकसान, धमाके से टूट गया था ट्रांसमिशन टावर, आरोपियों से होगी भरपाई

आरोपियों से की जाएगी भरपाई

रेलवे अधिकारियों द्वारा मरम्मत कार्य पूरा किए जाने के बाद इन ट्रेनों को गंतव्य की ओर रवाना किया गया था. इसके बाद कौशांबी पुलिस ने रेलवे से नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट देने के लिए पत्र लिखा था. अब आरपीएफ ने 80 लाख रुपये के नुकसान की रिपोर्ट कौशांबी पुलिस को सौंप दी है. रेलवे के नुकसान के लिए पहले से दर्ज मुकदमे में इसे शामिल किया जाएगा. जेल में बंद मुख्य आरोपी नौशाद समेत अन्य आरोपियों से नुकसान की भरपाई की जाएगी.