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कौशांबी पटाखा फैक्ट्री विस्फोट में रेलवे को भारी नुकसान, धमाके से टूट गया था ट्रांसमिशन टावर, आरोपियों से होगी भरपाई

Kaushambi News: कौशांबी में 31 अगस्त को चिल्ला शहबाजी गांव में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होने से रेलवे को भारी नुकसान हुआ है. रेलवे ने नुकसान की रिपोर्ट कौशांबी पुलिस को सौंप दी है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Sep 06, 2026, 04:23 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 04:23 PM IST
कौशांबी पटाखा फैक्ट्री विस्फोट में रेलवे को भारी नुकसान, धमाके से टूट गया था ट्रांसमिशन टावर, आरोपियों से होगी भरपाई
Image Credit: Social Media

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