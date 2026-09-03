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कौशांबी ब्लास्ट में 14 मौतों की पुष्टि: DM का बड़ा ऐलान- मृतकों को 8-8 लाख मुआवजा, दोषियों पर लगेगा NSA

कौशांबी नौशाद अली की अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट में अब तक 14 लोगों की जान जा चुकी है. मुख्य आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुका है. इससे पहले पुलिस ने 1 सितंबर को मुठभेड़ के दौरान मुख्य आरोपी नौशाद अली को पकड़ा था.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Sep 03, 2026, 12:52 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 12:52 PM IST
कौशांबी ब्लास्ट में 14 मौतों की पुष्टि: DM का बड़ा ऐलान- मृतकों को 8-8 लाख मुआवजा, दोषियों पर लगेगा NSA
Image Credit: kaushambi news

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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