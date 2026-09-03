कौशांबी ब्लास्ट में 14 मौतों की पुष्टि: DM का बड़ा ऐलान- मृतकों को 8-8 लाख मुआवजा, दोषियों पर लगेगा NSA

मुख्य आरोपी मोहम्मद आदिल गिरफ्तार

कौशांबी के चर्चित अवैध पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी मोहम्मद आदिल को कौशांबी पुलिस ने देर रात एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है. पिपरी थाना क्षेत्र के कमालपुर बरेठी नहर पुलिया के पास पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें जवाबी कार्रवाई के दौरान आदिल के दोनों पैरों में गोली लगी. आदिल पटाखा कारोबारी नौशाद का बेटा है. वह घटना के बाद से ही फरार चल रहा था. पुलिस उसके पिता नौशाद को भी मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर चुकी है.