कौशांबी ब्लास्ट में 14 मौतों की पुष्टि: DM का बड़ा ऐलान- मृतकों को 8-8 लाख मुआवजा, दोषियों पर लगेगा NSA

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Kaushambi blast: कौशांबी भीषण पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में कौशांबी के जिलाधिकारी (DM) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बेहद अहम और बड़े खुलासे किए हैं. हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है, जबकि 3 घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है. प्रशासन ने जहां पीड़ितों के लिए बड़ी आर्थिक मदद की घोषणा की है, वहीं लापरवाह अधिकारियों और आरोपियों पर अब तक का सबसे सख्त रुख अपनाया है.
14 मौतों की पुष्टि व मुआवजे की घोषणा
प्रत्येक मृतक के परिजनों को 8-8 लाख रुपये और घायलों को 1-1 लाख रुपये की सहायता राशि दी गई है. मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर पीड़ित परिवारों को पक्के मकान के लिए 'आवास योजना' का लाभ भी दिया जाएगा.
रासुका (NSA) और ध्वस्तीकरण
आरोपियों के खिलाफ संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है. मुख्य दोषियों पर रासुका (NSA) के तहत कार्रवाई की जा रही है और उनकी अवैध संपत्तियों को सीज/ध्वस्त (बुलडोजर कार्रवाई) करने की प्रक्रिया जारी है.
अधिकारियों पर गाज
जांच में खामी पाए जाने पर पुलिस, तहसील और फायर ब्रिगेड (अग्निशमन विभाग) के संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है.
लाइसेंस में बड़ा झोल
घटना चिल्ला साहबाजी गांव में हुई. जांच में सामने आया कि आरोपी के महमूदपुर गांव का लाइसेंस पहले ही निरस्त किया जा चुका था. लाइसेंस में गांव के पते को लेकर गंभीर भिन्नता पाई गई है.
जिले में कुल 13 लाइसेंस
डीएम ने स्पष्ट किया कि पूरे कौशांबी जिले में कुल 13 पटाखा लाइसेंस पंजीकृत हैं और पिछले दो सालों में प्रशासन की तरफ से कोई भी नया लाइसेंस जारी नहीं किया गया है.
मुख्य आरोपी मोहम्मद आदिल गिरफ्तार
कौशांबी के चर्चित अवैध पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी मोहम्मद आदिल को कौशांबी पुलिस ने देर रात एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है. पिपरी थाना क्षेत्र के कमालपुर बरेठी नहर पुलिया के पास पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें जवाबी कार्रवाई के दौरान आदिल के दोनों पैरों में गोली लगी. आदिल पटाखा कारोबारी नौशाद का बेटा है. वह घटना के बाद से ही फरार चल रहा था. पुलिस उसके पिता नौशाद को भी मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर चुकी है.
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