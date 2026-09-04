कौशांबी पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट: अब तक 5 गिरफ्तार, मुख्य आरोपी शकील पर ₹50 हजार का इनाम; बुलडोजर एक्शन जारी

कब हुआ था पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट?

गौरतलब है कि 31 अगस्त को अवैध रूप से संचालित पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट में कई लोगों की मौत हो गई थी और आसपास का इलाका दहल उठा था. घटना के बाद से पुलिस, प्रशासन और एसटीएफ लगातार जांच में जुटे हैं. अब फरार आरोपी शकील की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस का दबाव बढ़ गया है और उस पर घोषित इनाम को देखते हुए जल्द गिरफ्तारी की उम्मीद जताई जा रही है.