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कौशांबी पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट: अब तक 5 गिरफ्तार, मुख्य आरोपी शकील पर ₹50 हजार का इनाम; बुलडोजर एक्शन जारी

Kaushambi Firecracker Factory Blast: कौशांबी पटाखा फैक्ट्री धमाके में पुलिस का एक्शन लगातार जारी है. अब तक कुल 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं इसके अलावा आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन भी जारी है.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Sep 04, 2026, 08:35 AM IST|Updated: Sep 04, 2026, 08:35 AM IST
कौशांबी पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट: अब तक 5 गिरफ्तार, मुख्य आरोपी शकील पर ₹50 हजार का इनाम; बुलडोजर एक्शन जारी
Image Credit: kaushambi news

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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