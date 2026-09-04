कौशांबी पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट: अब तक 5 गिरफ्तार, मुख्य आरोपी शकील पर ₹50 हजार का इनाम; बुलडोजर एक्शन जारी

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Kaushambi Firecracker Factory Blast: जिले के पिपरी थाना क्षेत्र स्थित महमूदपुर मनौरी गांव में 31 अगस्त को हुई भीषण पटाखा फैक्ट्री विस्फोट घटना के बाद पुलिस और प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहे हैं. मामले में अब तक कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि मुख्य आरोपी शकील समेत दो आरोपी अभी भी फरार हैं. फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस की कई टीमें लगातार दबिश दे रही हैं.
शकील पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित
प्रयागराज रेंज के आईजी ने मामले के मुख्य वांछित आरोपी शकील पुत्र निजामुद्दीन पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है. शकील महमूदपुर मनौरी गांव का निवासी है और धमाके के बाद से लगातार फरार चल रहा है. पुलिस ने आम लोगों से उसकी सूचना देने की अपील की है और भरोसा दिलाया है कि सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी.
25 हजार रुपये की इनामी आरोपी कहकसा बानो गिरफ्तार
इस बीच पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है. 25 हजार रुपये की इनामी आरोपी कहकसा बानो को गिरफ्तार कर लिया गया है. वह भी महमूदपुर गांव की रहने वाली है और विस्फोट मामले में नामजद आरोपियों में शामिल थी. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
अब तक कुल पांच आरोपी गिरफ्तार
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, इस मामले में कुल छह आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. अब तक चार आरोपियों की नियमित गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि दो आरोपी पहले पुलिस मुठभेड़ के दौरान पकड़े गए थे. इस तरह कुल पांच आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं. शेष फरार आरोपियों की तलाश के लिए चार विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया है.
आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन
वहीं, प्रशासन की ओर से आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन भी जारी है. अवैध निर्माणों और अवैध संपत्तियों की जांच कर कार्रवाई की जा रही है. प्रशासन का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.
कब हुआ था पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट?
गौरतलब है कि 31 अगस्त को अवैध रूप से संचालित पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट में कई लोगों की मौत हो गई थी और आसपास का इलाका दहल उठा था. घटना के बाद से पुलिस, प्रशासन और एसटीएफ लगातार जांच में जुटे हैं. अब फरार आरोपी शकील की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस का दबाव बढ़ गया है और उस पर घोषित इनाम को देखते हुए जल्द गिरफ्तारी की उम्मीद जताई जा रही है.
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