कौशांबी में 8वीं की छात्रा ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान, बैग और साइकिल घटनास्थल पर मिलीं, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

Kaushambi News/अली मुक्तेदा: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. यहां एक स्कूली छात्रा ने ट्रेन के आगे छलांग लगाकर अपनी जान दे दी. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. फिलहाल पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच में जुटी है.

कहां की है ये घटना?

ये घटना कोखराज थाना क्षेत्र के भरवारी नगर पालिका परिषद के भटपुरवा की है. सुबह करीब साढ़े नौ बजे एक स्कूली छात्रा ने प्रयागराज से कानपुर जा रही चौरी चौरा एक्सप्रेस के आगे छलांग लगा दी. ट्रेन गुजरने के बाद छात्रा का शरीर क्षत-विक्षत अवस्था में पड़ा मिला. घटना स्थल से एक स्कूल बैग और साइकिल बरामद हुई. बैग में मिले आधार कार्ड से छात्रा की पहचान 14 वर्षीय निशा देवी पुत्री अदालती निवासी महमदपुर थाना कोखराज के रूप में हुई.

मृतक छात्रा जनहितकारी इंटरमीडिएट कॉलेज, चाकवन में कक्षा 8 की छात्रा थी. सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. मां और रिश्तेदारों का रो-रोकर बुरा हाल है. घटना की सूचना पर रेलवे और कोखराज पुलिस मौके पर पहुंची. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.

एएसपी राजेश सिह ने बताया कि आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है. वहीं परिवार पर अचानक टूटी इस त्रासदी ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है.

डिसक्लेमर- Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मानने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.