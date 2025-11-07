Advertisement
Kaushambi: ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार का खेल! प्रधान पर लगे आरोप, ग्रामीणों ने डीएम से की शिकायत

Kaushambi News: कौशांबी जिले में एक ग्राम प्रधान पर भ्रष्टाचार और अनियमितता के गंभीर आरोप लगे हैं. ग्रामीणों ने जिलाधिकारी डॉ. अमित पाल शर्मा से मुलाकात कर लिखित शिकायत दी है. डीएम ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 07, 2025, 02:15 PM IST
Kaushambi News
कौशांबी/अली मुक्तेदा: कौशांबी जिले के मंझनपुर तहसील के डेढावल गांव में ग्राम प्रधान पर भ्रष्टाचार और अनियमितता के गंभीर आरोप लगे हैं. ग्रामीणों ने जिलाधिकारी डॉ. अमित पाल शर्मा से मुलाकात कर लिखित शिकायत दी है. डीएम ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

मंझनपुर तहसील का मामला
मंझनपुर तहसील क्षेत्र के डेढावल गांव के ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है. ग्रामीणों का कहना है कि गांव में विकास कार्यों के नाम पर सिर्फ कागज़ों में काम दिखाया गया है.गांव के निवासी अरुण सिंह ने बताया कि प्रधान की जगह हर काम में अमित पाल नाम का व्यक्ति हस्ताक्षर करता है. कई विकास योजनाओं का पैसा निकाला गया, लेकिन ज़मीनी स्तर पर काम नहीं हुआ.

पैसे के बंदरबांट का आरोप
आरोप है कि गांव में हर तरफ भ्रष्टाचार है, स्ट्रीट लाइट और नलकूप जैसी योजनाओं में पैसा तो निकाला गया लेकिन काम कहीं हुआ नही है. करोड़ों रुपये का आपस में बंदरबांट कर लिया गया है. गाँव के ही महिला जहरी ने आरोप लगाया कि वो पात्र है लेकिन उसको आवास योजना का लाभ नही मिल रहा है. ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर शिकायत सौंपी है. जिलाधिकारी ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

ग्रामीणों का क्या कहना?
ग्रामीण जहरी देवी ने बताया प्रधान ने मुझे अब तक कॉलोनी नहीं मिली है, इसी को लेकर जिलाधिकारी से गुहार लगाने आई हूं. वहीं ग्रामीण अरुण सिंह ने बतााया कि वह प्रधान गलत काम कर रहे हैं, जिसकी शिकायत करने डीएम के पास आए हैं. हमने मामले की जांच की मांग की है.

