प्यास से तड़पती जिंदगी, कौशांबी में गर्मी का कहर, पानी के लिए भटक रहे इंसान ही नहीं, जानवर भी

कौशांबी/अली मुक्तेदा: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में भीषण गर्मी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है. तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच चुका है, ऐसे में इंसानों के लिए पानी जितना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा ज़रूरत पशु-पक्षियों की भी है. तालाब, पोखरे और नदियां सूख चुकी हैं, जिससे जंगलों और गांवों में रहने वाले जीव-जंतु प्यास बुझाने के लिए दर-दर भटक रहे हैं. हालात ये हैं कि अब जंगली जानवर भी पानी की तलाश में इंसानी बस्तियों तक पहुंचने लगे हैं.

ये तस्वीरें हालात को खुद ब खुद बया कर रही है. कभी पानी से लबालब रहने वाले तालाब और नहरें आज पूरी तरह सूखी पड़ी हैं. तेज धूप और गर्म हवाओं के चलते पानी के प्राकृतिक स्रोत खत्म हो चुके हैं, जिससे पशु-पक्षियों के सामने जीवन का संकट खड़ा हो गया है. पानी की कमी के कारण कई जानवर हीट स्ट्रोक का शिकार भी हो रहे हैं.

जंगलों में पानी न होने की वजह से जंगली जानवर अब शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं. ये तस्वीरे देखिए, एक सियार पानी की तलाश में कस्बे में पहुंच गया. जहां भैंस के पानी पीने के बाद बचा हुआ पानी उसने पीकर अपनी प्यास बुझाई. ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि हालात कितने ख़राब हो चुके हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

तालाबों पर खेती और मकान का निर्माण

सरकार ने गांव-गांव ‘अमृत सरोवर’ योजना के तहत करोड़ों रुपये खर्च कर तालाबों का निर्माण कराया था, ताकि जल स्तर बढ़े और पशु-पक्षियों को भी पानी मिल सके. लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है. कई अमृत सरोवर सूखे पड़े हैं, उनमें पानी की जगह धूल उड़ रही है. हाल ये है कि अमृत तो गायब है, सिर्फ सरोवर का नाम बचा है. वहीं, पुराने पारंपरिक तालाब भी अतिक्रमण की भेंट चढ़ते जा रहे हैं. कई जगह तालाबों की जमीन पर खेती और मकान बन गए हैं, जिससे जल स्रोत पूरी तरह खत्म होते जा रहे हैं.

किसान नेता ने क्या बताया?

किसान नेता बलवीर सिंह ने चिंता जताते हुए कहा कि जिले में तालाब, पोखरे और नहरें तो हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश सभी सूखे पड़े हैं. उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द नहरों में पानी छोड़ा जाए और तालाबों को भरा जाए, ताकि पशु-पक्षियों को राहत मिल सके. उन्होंने बताया कि इलाके में मोर, खरगोश और लोमड़ी जैसे वन्य जीव बड़ी संख्या में हैं, जिन्हें पानी की सख्त जरूरत है. साथ ही किसानों से भी पेड़ लगाने की अपील की है.

हरिश्चंद्र का कहना है कि नहर और तालाब सूखने से पशु-पक्षियों के सामने पानी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है. उन्होंने सरकार से जल्द पानी की व्यवस्था करने की मांग की है. वहीं इस पूरे मामले पर सीडीओ का कहना है कि नहर विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई है और मई महीने में नहरों में पानी छोड़ा जाएगा. साथ ही सरकारी नलकूपों के जरिए तालाबों को भरने की योजना बनाई जा रही है.

अब बड़ा सवाल यही है कि प्रशासन की ये योजनाएं जमीनी स्तर पर कब तक लागू होती हैं. क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ पशु-पक्षियों के लिए पानी का संकट और गहराता जा रहा है. अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो ये समस्या और भयावह रूप ले सकती है.