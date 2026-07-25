कौशाम्बी में हाईटेंशन लाइन का कहर, करंट से महिला और 6 साल का बेटा गंभीर रूप से झुलसे

Kaushambi News: कौशाम्बी ज़िले में बिजली विभाग की लापरवाही एक बार फिर सवालों के घेरे में है. 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से एक महिला और उसका छह वर्षीय बेटा गंभीर रूप से झुलस गए. दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. ग्रामीणों का आरोप है कि लंबे समय से लटक रही हाईटेंशन लाइन की शिकायत कई बार बिजली विभाग से की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.