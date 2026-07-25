कौशाम्बी में हाईटेंशन लाइन का कहर, करंट से महिला और 6 साल का बेटा गंभीर रूप से झुलसे

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Kaushambi News: कौशाम्बी ज़िले में बिजली विभाग की लापरवाही एक बार फिर सवालों के घेरे में है. 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से एक महिला और उसका छह वर्षीय बेटा गंभीर रूप से झुलस गए. दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. ग्रामीणों का आरोप है कि लंबे समय से लटक रही हाईटेंशन लाइन की शिकायत कई बार बिजली विभाग से की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.
कहां की है ये घटना?
यह कड़ा धाम थाना क्षेत्र के भानीपुर गांव की हैं, जहां 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से एक महिला और उसका छह वर्षीय मासूम बेटा गंभीर रूप से झुलस गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. परिजन और ग्रामीण दोनों घायलों को आनन-फानन में अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनका इलाज जारी है.
ग्रामीणों का कहना है कि गांव के ऊपर से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की लाइन काफी समय से नीचे लटक रही थी. इस संबंध में बिजली विभाग से कई बार शिकायत की गई, लेकिन विभाग ने समस्या का समाधान नहीं किया. लोगों का आरोप है कि विभागीय लापरवाही के चलते यह गंभीर हादसा हुआ.
घटना के बाद ग्रामीणों में बिजली विभाग के खिलाफ भारी नाराजगी है. लोग जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई और गांव में लटक रही हाईटेंशन लाइन को तत्काल दुरुस्त कराने की मांग कर रहे हैं. फिलहाल दोनों घायलों का अस्पताल में उपचार चल रहा है.