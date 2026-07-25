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कौशाम्बी में हाईटेंशन लाइन का कहर, करंट से महिला और 6 साल का बेटा गंभीर रूप से झुलसे

Kaushambi News: कौशाम्बी में 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से एक महिला और उसका छह वर्षीय बेटा गंभीर रूप से झुलस गए. दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है.

Written ByALI MUKTEDAEdited ByShailesh Yadav
Published: Jul 25, 2026, 01:20 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 01:20 PM IST
कौशाम्बी में हाईटेंशन लाइन का कहर, करंट से महिला और 6 साल का बेटा गंभीर रूप से झुलसे
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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ALI MUKTEDA

ALI MUKTEDA

10 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. 17 दिसंबर 2021 से ज़ी न्यूज़ में कार्यरत हैं. इससे पहले सहारा टीवी में रिपोर्टर के रूप में काम कर चुके हैं.

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