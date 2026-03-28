Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3156289
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

Kaushambi Accident Update: अस्पताल से पोस्टमार्टम हाउस तक 8 लोगों की मौत से चीत्कार, छाती पीट-पीटकर रोते रहे परिजन

Kaushambi accident update: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा शुक्रवार को हुआ. इस हादसे में 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए रात में ही पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कराई.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Mar 28, 2026, 07:39 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

kaushambi Road Accident
kaushambi Road Accident

अली मुक्ता/कौशांबी: कौशांबी में कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर शुक्रवार को भीषण सड़क हादसा हो गया. जिले में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में जान गंवाने वाले सभी आठ मृतको का रात में ही पोस्टमार्टम कराया गया. पोस्टमार्टम के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम शवों को लेकर फतेहपुर जिले के कुरोली गांव के लिए रवाना हो गई. यह हादसा उस समय हुआ था, जब पिकअप गाड़ी में सवार लोग प्रयागराज से मुंडन कार्यक्रम कर अपने गांव लौट रहे थे.  हादसा सैनी थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर अटसराय गांव के पास हुआ था.

कई परिवारों की खुशियां छिनी
कौशांबी जिले के सैनी थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर हुए इस भीषण सड़क हादसे ने कई परिवारों की खुशियां छीन लीं.  प्रयागराज से मुंडन संस्कार कर लौट रहे लोगों की पिकअप गाड़ी अटसराय गांव के पास हादसे का शिकार हो गई. हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही कई लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. 

आठ मृतकों का पोस्टमार्टम
शुक्रवार देर रात सभी आठ मृतकों का पोस्टमार्टम कराया गया. पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में शवों को एंबुलेंस से फतेहपुर जिले के कुरोली गांव भेजा गया. जैसे ही शव गांव पहुंचेंगे, वहां मातम का माहौल और गहरा सकता है. प्रशासन की टीम भी हालात पर नजर बनाए हुए है. पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

हादसे की जांच जारी
सीओ सिराथू भइया संतोष कुमार ने बताया कि फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक तेज रफ्तार और वाहन का संतुलन बिगड़ना हादसे की वजह माना जा रहा है. वहीं, इस दर्दनाक हादसे के बाद मृतकों के परिवारों में कोहराम मचा हुआ है और पूरे इलाके में शोक का माहौल है. 

मृतकों के परिजनों को आर्थिक मदद 
सीएम योगी ने कौशांबी में हुए हादसे का संज्ञान लिया है. सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है. वहीं, घायलों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक मदद की घोषणा की है. घायलों के अनुसार, सिमरन के 2 वर्षीय बेटे शुभम का मुंडन कार्यक्रम था. इसके लिए गांव के लगभग 35 लोग एक पिकअप पर सवार होकर प्रयागराज संगम गए थे. वापस लौटते समय हादसा हो गया. इसमें 3 बच्चों और 5 महिलाओं सहित 8 लोगों की मौत हो गई.

कौशांबी में 7 लोगों की दर्दनाक मौत, कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर भीषण सड़क हादसा

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड. 

TAGS

kaushambi road accidentKaushambi accident update

Trending news

up breaking news
UP Breaking News Live: पीएम मोदी आज करेंगे नोएडा एयरपोर्ट का लोकार्पण; पूरा क्षेत्र रेड जोन, सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद, यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें
Yadunanand Lal arrested
यदुनंदन लाल गिरफ्तार, श्रीराम और माता कौशल्या पर अमर्यादित टिप्पणी करना पड़ा भारी
SP Leader Yadunandan Lal Verma
कौन है यदुनंदन लाल वर्मा? सपा नेता ने लांघी मर्यादा की सीमाएं, मचा सियासत में भूचाल
modern hostel
यूपी में SC छात्रों को बड़ा तोहफा! 12.30 करोड़ से बनेंगे 6 हाईटेक हॉस्टल
Allahabad High Court
शादीशुदा पुरुष का लिव-इन में रहना अपराध नहीं.... इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
kaushambi road accident
कौशांबी में 8 लोगों की दर्दनाक मौत, कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर भीषण सड़क हादसा
prayagraj news
रामनवमी पर संगमनगरी में दर्दनाक हादसा, गंगा स्नान करने गए 7 बच्चे डूबे
Gorakhpur News
'गुंडागर्दी करने वालों को उठाकर बंद करो', सीएम का पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश
prayagraj news
'मौत' वाले कोल्ड स्टोरेज पर बड़ा एक्शन, PWD की रिपोर्ट पर लाइसेंस रद्द; पढ़ें अपडेट
invest up mou with puch ai
43 लाख की कंपनी, 25 हजार करोड़ का MoU...अब UP में PUCH AI संग 'कागजी' निवेश धराशायी!