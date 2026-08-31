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कौशांबी में पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट के बाद बड़ा एक्शन, अवैध विस्फोटक भंडारण पर चला बुलडोजर, थाना प्रभारी समेत 5 पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज

Kaushambi Firecracker Factory Blast: कौशांबी में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद जिला प्रशासन एक्शन में आ गया है. हादसे के बाद प्रशासन ने घनी आबादी में अवैध विस्फोटक सामग्री के भंडारण के खिलाफ भी बड़ा अभियान शुरू कर दिया.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 31, 2026, 11:35 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 11:35 PM IST
कौशांबी में पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट के बाद बड़ा एक्शन, अवैध विस्फोटक भंडारण पर चला बुलडोजर, थाना प्रभारी समेत 5 पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज

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