/कौशांबी में पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट के बाद बड़ा एक्शन, अवैध विस्फोटक भंडारण पर चला बुलडोजर, थाना प्रभारी समेत 5 पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज

एटीएस भी जांच में जुटी

हादसे की गंभीरता और विस्फोट की तीव्रता को देखते हुए अब जांच का दायरा और बढ़ गया है. मामले की जांच में ATS भी जुट गई है. ATS और स्थानीय पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर फैक्ट्री में इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री कैसे पहुंची. भंडारण के नियमों का पालन हुआ या नहीं? और इस पूरे नेटवर्क में कौन-कौन लोग शामिल हैं. फिलहाल पुलिस की चार टीमें नामजद आरोपियों की तलाश में जुटी हैं, जबकि ATS भी पूरे मामले की जांच कर रही है. अब जांच के बाद ही साफ होगा कि आखिर इस भीषण हादसे के पीछे लापरवाही किस स्तर पर हुई और घनी आबादी के बीच इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री कैसे पहुंची.