/कौशांबी में पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट के बाद बड़ा एक्शन, अवैध विस्फोटक भंडारण पर चला बुलडोजर, थाना प्रभारी समेत 5 पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज

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Kaushambi Firecracker Factory Blast: कौशांबी में पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट में 11 लोगो की दर्दनाक मौत हो गई. कई लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है. वहीं, अब जिला प्रशासन का एक्शन देखने को मिला है. जिला प्रशासन ने अवैध विस्फोटक भंडारण के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू कर दिया है.
तेज धमाके से दहल उठा पूरा इलाका
पिपरी थाना इलाके के महमूदपुर मनौरी कस्बे में सोमवार सुबह करीब 11 बजे पटाखा फैक्ट्री में आग लगने के बाद ऐसा भीषण धमाका हुआ कि पूरा इलाका दहल उठा. धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई देने की बात सामने आई. देखते ही देखते कई मकान मलबे में तब्दील हो गए और आसपास के घरों में भी भारी नुकसान हुआ. हादसे में बच्चों और महिलाओं समेत अब तक 11 लोगों की मौत की सूचना है.
आईजी, डीआईजी भी मौके पर पहुंचे
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया. कौशांबी के डीएम और एसपी समेत तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे. इसके बाद राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया. कई दमकल गाड़ियां, NDRF की टीम और करीब 10 जेसीबी मशीनों को मौके पर लगाया गया. मलबे में दबे लोगों की तलाश के साथ घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया. घटना की गंभीरता को देखते हुए IG, DIG और कमिश्नर ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया.
फैक्ट्री मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज
इस मामले में पिपरी पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. FIR में नौशाद, शकील, उनके बेटे आदिल, पत्नी शबाना, कहकशा और बेटी शाइना को नामजद किया गया है. पुलिस के मुताबिक, मामले में चार टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगाई गई हैं. हालांकि, आरोपियों की गिरफ्तारी और उनकी भूमिका को लेकर पुलिस की जांच अभी जारी है.
दो साल पहले भी हुई थी कार्रवाई
बताया जा रहा है कि नौशाद अपने बेटे आदिल के नाम से ‘आदिल डीजे’ के नाम पर पटाखा फैक्ट्री संचालित कर रहा था. स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि करीब दो साल पहले जिला प्रशासन ने इस फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई की थी. इसके बावजूद फैक्ट्री के दोबारा चोरी-छिपे संचालित होने के आरोप सामने आ रहे हैं. हालांकि, जिला प्रशासन ने अभी तक आधिकारिक तौर पर यह पुष्टि नहीं की है कि फैक्ट्री वैध थी या अवैध. यही वजह है कि अब जांच का एक अहम बिंदु फैक्ट्री के लाइसेंस और विस्फोटक सामग्री के भंडारण से जुड़े दस्तावेज भी हैं.
विस्फोटक सामग्री के भंडारण के खिलाफ अभियान शुरू
हादसे के बाद प्रशासन ने घनी आबादी में अवैध विस्फोटक सामग्री के भंडारण के खिलाफ भी बड़ा अभियान शुरू कर दिया. मनौरी कस्बे में एक घर से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद होने के बाद प्रशासन ने उसे सुरक्षित तरीके से दो DCM वाहनों में लोड कराया. विस्फोटक सामग्री को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया. इसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर संबंधित मकान को जमींदोज कर दिया. यानी एक तरफ हादसे की जांच चल रही है, तो दूसरी तरफ प्रशासन अब घनी आबादी में छिपाकर रखे गए विस्फोटक भंडारण को लेकर भी सख्त कार्रवाई के मूड में है.
एटीएस भी जांच में जुटी
हादसे की गंभीरता और विस्फोट की तीव्रता को देखते हुए अब जांच का दायरा और बढ़ गया है. मामले की जांच में ATS भी जुट गई है. ATS और स्थानीय पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर फैक्ट्री में इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री कैसे पहुंची. भंडारण के नियमों का पालन हुआ या नहीं? और इस पूरे नेटवर्क में कौन-कौन लोग शामिल हैं. फिलहाल पुलिस की चार टीमें नामजद आरोपियों की तलाश में जुटी हैं, जबकि ATS भी पूरे मामले की जांच कर रही है. अब जांच के बाद ही साफ होगा कि आखिर इस भीषण हादसे के पीछे लापरवाही किस स्तर पर हुई और घनी आबादी के बीच इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री कैसे पहुंची.
कई पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज
कौशांबी के इस हादसे ने पटाखा कारोबार की आड़ में होने वाले कथित अवैध विस्फोटक भंडारण पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. इस मामले में पुलिसकर्मियों पर भी गाज गिरी है. मामले में लापरवाही के आरोपों के बीच पिपरी थाना प्रभारी विकास सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया है. इसके अलावा चौकी प्रभारी चायल अमित द्विवेदी और पूर्व चौकी प्रभारी मनीष पाल को भी लाइन हाजिर किया गया है. वहीं, बीट आरक्षी जितेंद्र कुमार और कृष्ण कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.
नामजद आरोपी शकील की पत्नी को हिरासत में लिया गया
बताया जा रहा है कि अवैध पटाखा फैक्ट्री और विस्फोटक सामग्री के भंडारण की जानकारी के बावजूद प्रभावी कार्रवाई न किए जाने को लेकर पुलिसकर्मियों की भूमिका सवालों के घेरे में आई है. फिलहाल पुलिस विभाग की इस कार्रवाई के बाद यह साफ है कि हादसे में किसी भी स्तर की लापरवाही को लेकर जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई का सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है. पुलिस नामजद आरोपी शकील की पत्नी शबाना और शायना को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.