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11 मौतों के बाद बड़ा एक्शन: कौशांबी पटाखा फैक्ट्री कांड का मुख्य आरोपी नौशाद मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

Kaushambi Firecracker Factory Blast: पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में कौशाम्बी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी नौशाद अली को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे दबोच लिया गया. गौरतलब है कि कौशाम्बी में अवैध रूप से संचालित पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट में 11 लोगों की मौत हो गई थी.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Sep 01, 2026, 07:43 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 07:43 AM IST
11 मौतों के बाद बड़ा एक्शन: कौशांबी पटाखा फैक्ट्री कांड का मुख्य आरोपी नौशाद मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली
Image Credit: Kaushambi Encounter

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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