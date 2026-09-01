11 मौतों के बाद बड़ा एक्शन: कौशांबी पटाखा फैक्ट्री कांड का मुख्य आरोपी नौशाद मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

हादसे के बाद प्रशासन ने घनी आबादी में अवैध विस्फोटक सामग्री के भंडारण के खिलाफ भी बड़ा अभियान शुरू कर दिया. एक तरफ हादसे की जांच चल रही है, तो दूसरी तरफ प्रशासन अब घनी आबादी में छिपाकर रखे गए विस्फोटक भंडारण को लेकर भी सख्त कार्रवाई के मूड में है. हादसे की गंभीरता और विस्फोट की तीव्रता को देखते हुए अब जांच का दायरा और बढ़ गया है. मामले की जांच में ATS भी जुट गई है. ATS और स्थानीय पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर फैक्ट्री में इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री कैसे पहुंची. भंडारण के नियमों का पालन हुआ या नहीं? और इस पूरे नेटवर्क में कौन-कौन लोग शामिल हैं.